https://arabic.sputniknews.com/20220525/أرسنال-يعلن-تجديد-عقد-محمد-النني-1062684168.html
أرسنال يعلن تجديد عقد محمد النني
أرسنال يعلن تجديد عقد محمد النني
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد اللاعب المصري محمد النني، المقرر انتهائه في يونيو/ حزيران المقبل. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:02+0000
2022-05-25T10:02+0000
2022-05-25T10:03+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061992621_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8666c816550466e74ef121f3b3f8a918.jpg
ونشر أرسنال بيانا رسميا، أعلن فيه تجديد عقد النني، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد، بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية.ونقلت الصحيفة عن النني، قوله: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة، وأريد الاستمرار في هذا النادي الرائع والعائلة الرائعة وأنا سعيد جدًا ومتحمس جدًا للمستقبل".ومن المقرر أن يمتد عقد اللاعب المصري، البالغ من العمر 29 عاما، مع نادي أرسنال لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.ونشر النني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ذكر فيها: "ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال لكن لا يبدو أنها كافية، ما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه، أنا سعيد جدا، فخور وممتن لتجديد عقدي مع آرسنال. سأبقى في المنزل".يشار إلى أن النني انضم إلى أرسنال في شتاء 2016، قادما من نادي بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو، وقضى موسم (2019-2020) معارا إلى بشكتاش.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/والد-النني-يتوقع-حصول-نجله-على-أفضل-مدافع-في-أفريقيا-1058153356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061992621_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1b39be10e25de13b73b00bc0681c0b9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن تجديد عقد محمد النني
10:02 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 10:03 GMT 25.05.2022) تابعنا عبر
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تجديد عقد اللاعب المصري محمد النني، المقرر انتهائه في يونيو/ حزيران المقبل.
ونشر أرسنال بيانا رسميا، أعلن فيه تجديد عقد النني، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد، بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن النني، قوله: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة، وأريد الاستمرار في هذا النادي الرائع والعائلة الرائعة وأنا سعيد جدًا ومتحمس جدًا للمستقبل".
ومن المقرر أن يمتد عقد اللاعب المصري
، البالغ من العمر 29 عاما، مع نادي أرسنال لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
ونشر النني تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، ذكر فيها: "ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال لكن لا يبدو أنها كافية، ما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه، أنا سعيد جدا، فخور وممتن لتجديد عقدي مع آرسنال. سأبقى في المنزل".
يشار إلى أن النني انضم إلى أرسنال في شتاء 2016، قادما من نادي بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو، وقضى موسم (2019-2020) معارا إلى بشكتاش.