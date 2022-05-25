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https://arabic.sputniknews.com/20220525/أمريكا-إيران-ستظل-تشكل-تهديدا-سواء-تم-التوصل-لاتفاق-نووي-أم-لا--1062698151.html
أمريكا: إيران ستظل تشكل تهديدا سواء تم التوصل لاتفاق نووي أم لا
أمريكا: إيران ستظل تشكل تهديدا سواء تم التوصل لاتفاق نووي أم لا
قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني، إن بلاده ترى أن طهران ستظل تشكل تهديدا سواء تم التوصل لاتفاق نووي أو لم يتم التوصل. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:30+0000
2022-05-25T15:30+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في شهادته اليوم الأربعاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.وقال مالي: "ليس لدينا أي وهم. سواء تم التوصل لاتفاق نووي أم لا ستظل هذه الحكومة الإيرانية تشكل تهديدا".وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.وكانت فيينا قد بدأت في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نحن-أمام-مفترق-طرق-صعب-للغاية-مع-إيران-1062688988.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: إيران ستظل تشكل تهديدا سواء تم التوصل لاتفاق نووي أم لا

15:30 GMT 25.05.2022
© REUTERS / FRANCOIS MURPHYالمبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي
المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© REUTERS / FRANCOIS MURPHY
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قال روبرت مالي، المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني، إن بلاده ترى أن طهران ستظل تشكل تهديدا سواء تم التوصل لاتفاق نووي أو لم يتم التوصل.
واشنطن- سبوتنيك. جاء هذا في شهادته اليوم الأربعاء، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
المدير العام الجديد لوكالة الطاقة الذرية، رافايل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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وقال مالي: "ليس لدينا أي وهم. سواء تم التوصل لاتفاق نووي أم لا ستظل هذه الحكومة الإيرانية تشكل تهديدا".
وأضاف: "بالتوصل لاتفاق نووي أو بدونه ستظل راعية للإرهاب، وتهدد إسرائيل و تزرع عدم الاستقرار في المنطقة، تمول وتدرب وتزود بالمعدات مجموعات عنف خارج إطار الدولة وتقمع شعبها".
وتوقفت المحادثات الرامية لعودة الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وكانت فيينا قد بدأت في أبريل/ نيسان 2021، استضافة مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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