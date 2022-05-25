https://arabic.sputniknews.com/20220525/إعلام-الولايات-المتحدة-تسلح-تايوان-1062678420.html
إعلام: الولايات المتحدة تسلح تايوان
إعلام: الولايات المتحدة تسلح تايوان
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار تجربة تزويد أوكرانيا بالأسلحة في محاولة لإعادة بناء نظام الدفاع التايواني. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T05:30+0000
2022-05-25T05:30+0000
2022-05-25T05:38+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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أخبار تايوان
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وكتبت الصحيفة: "الهدف هو تحويل تايوان إلى ما يسميه بعض المسؤولين منطقة "النيص" (أي تعج بالأسلحة وأشكال الدعم الأمريكي الأخرى التي يصعب مهاجمتها)".وأكدت الصحيفة أن واشنطن تعتزم زيادة وجودها العسكري في المنطقة لمحاولة احتواء "هجوم محتمل" على تايوان من جمهورية الصين الشعبية، التي لديها أحد أكبر الجيوش في العالم.أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 23 مايو/أيار، استعداد الولايات المتحدة للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو". في وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن بايدن في هذه الحالة يعني توريد أسلحة للدفاع عن النفس للجزيرة، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان
إعلام: الولايات المتحدة تسلح تايوان
05:30 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 05:38 GMT 25.05.2022) تابعنا عبر
كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر أن الولايات المتحدة تأخذ في الاعتبار تجربة تزويد أوكرانيا بالأسلحة في محاولة لإعادة بناء نظام الدفاع التايواني.
وكتبت الصحيفة: "الهدف هو تحويل تايوان إلى ما يسميه بعض المسؤولين منطقة "النيص" (أي تعج بالأسلحة وأشكال الدعم الأمريكي الأخرى التي يصعب مهاجمتها)".
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 23 مايو/أيار، استعداد الولايات المتحدة للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو". في وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن بايدن في هذه الحالة يعني توريد أسلحة للدفاع عن النفس للجزيرة، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي".
انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.