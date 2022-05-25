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إعلام: غانتس يزور الهند الأسبوع المقبل
إعلام: غانتس يزور الهند الأسبوع المقبل
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيزور الهند، الأسبوع المقبل. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:09+0000
2022-05-25T15:09+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن غانتس سيزور الهند الأسبوع المقبل، في زيارة كان مقررا لها الشهر الماضي، وتم إلغاؤها، لكن اليوم صدرت بيانات من وازرة الدفاع الإسرائيلية تفيد بزيارة غانتس للهند، الأسبوع المقبل.وأوضحت الإذاعة العبرية أن وزير الدفاع سيقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الإسرائيلية الهندية.وفي الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، أوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيزور الهند، بمناسبة مرور 30 عاما من العلاقات الأمنية بين البلدين، وذلك في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.وكان من المفترض أن تمهد زيارة غانتس لزيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى الهند، في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي، فضلا عن إشارة تلك الوسائل الإعلامية إلى غانتس سيبحث مباحثات أمنية وعسكرية مع نظيره الهندي، راغانات سينغ، تتعلق بتعميق وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي لقاءات موسعة مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الهندية.وأوضحت صحيفة معاريف، آنذاك، أن غانتس سيرافقه وفد أمني وعسكري، على رأسهم مدير تطوير وبحوث الأسلحة، ووفد من كبار الشخصيات في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
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إعلام: غانتس يزور الهند الأسبوع المقبل

15:09 GMT 25.05.2022
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© flickr.com / Izhar Laufer
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، سيزور الهند، الأسبوع المقبل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن غانتس سيزور الهند الأسبوع المقبل، في زيارة كان مقررا لها الشهر الماضي، وتم إلغاؤها، لكن اليوم صدرت بيانات من وازرة الدفاع الإسرائيلية تفيد بزيارة غانتس للهند، الأسبوع المقبل.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن وزير الدفاع سيقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية بمناسبة الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الإسرائيلية الهندية.
وفي الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، أوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيزور الهند، بمناسبة مرور 30 عاما من العلاقات الأمنية بين البلدين، وذلك في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.
وكان من المفترض أن تمهد زيارة غانتس لزيارة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، إلى الهند، في الثاني من شهر أبريل/نيسان الماضي، فضلا عن إشارة تلك الوسائل الإعلامية إلى غانتس سيبحث مباحثات أمنية وعسكرية مع نظيره الهندي، راغانات سينغ، تتعلق بتعميق وتعزيز العلاقات بين الدولتين، كما يعقد وزير الدفاع الإسرائيلي لقاءات موسعة مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الهندية.
وأوضحت صحيفة معاريف، آنذاك، أن غانتس سيرافقه وفد أمني وعسكري، على رأسهم مدير تطوير وبحوث الأسلحة، ووفد من كبار الشخصيات في الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
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