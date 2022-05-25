https://arabic.sputniknews.com/20220525/إعلام-يكشف-تفاصيل-جديدة-في-غرق-الغواصة-النووية-الأمريكية-كونيكتيكت-1062692825.html

إعلام يكشف تفاصيل جديدة في غرق الغواصة النووية الأمريكية "كونيكتيكت"

إعلام يكشف تفاصيل جديدة في غرق الغواصة النووية الأمريكية "كونيكتيكت"

أصدرت البحرية الأمريكية تقريرًا حول التحقيق في حادثة الغواصة النووية "كونيكتيكت" في بحر الصين الجنوبي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T13:15+0000

2022-05-25T13:15+0000

2022-05-25T13:15+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووقع الحادث في 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2021 ، حيث اصطدمت غواصة كونيكتيكت النووية، والتي كانت في موقع مغمور في بحر الصين الجنوبي، بجسم غير معروف بسرعة عالية، حسبما ذكره موقع "ذا درايف"، يوم أمس الثلاثاء.وأصيب 11 من أفراد الطاقم، ولحقت أضرار بالغة بالغواضة، حيث كانت النسخة الأولية من التحقيقات في الحادث تصادمًا مع جبل تحت الماء في قاع بحر الصين الجنوبي حيث التضاريس المعقدة مع التغيرات الحادة في الارتفاع.وبعد ستة أشهر، لم يتم التعرف على الجسم الذي اصطدمت به الغواصة، على الأقل في الجزء المعلن من التقرير، ولكن أصبح معروفًا أن قيادة البحرية، وحتى قبل وقوع الحادث، كانت قد وجهت تهم ضد قائد الغواصة، كاميرون الجيلاني (بعد الحادث، تمت إقالته).وفي مايو/أيار 2021، كشف فحص قبيل الانطلاق من القاعدة عن "مناخ غير صحي" على متن المركبة وأوصى قائدها رسميًا بالعمل على إصلاحه، حسب نفس المصدر.حيث ادعى طاقم السفينة أن السبب كان غزو القارب من قبل "العث" الذي حدث في مارس/آذار 2021، وعدم استجابة الضباط لشكاوى الطاقم. وفي أبريل/نيسان 2021، وأثناء إعادة رسو غواصة كونيكتيكت، وتضررت أثناء اصطدامها برصيف بحري، وأظهر تحقيق ميداني أن أسباب الحادث كانت "ضعف الملاحة البحرية والقيادة غير الفعالة"، حسب نفس المصدر.وبالفعل، أثناء "الرحلة المشؤومة" إلى بحر الصين الجنوبي، أمر قائد القارب بإيقاف تشغيل "المناطق الحمراء" (اسم النقاط التي لم يتم استكشافها بعد)، والتي يجب تجاوزها على طول مسار الرحلة في حاسوب الملاحة، حيث أمر القائد بزيادة سرعة الإبحار من 16 عقدة إلى 24.وأبلغ الضابط المناوب عن جسم غير معروف بالقرب من القوس مباشرة قبل الاصطدام، حيث تم تصنيفه على أنه حيوان بحري، وبعد الاصطدام، طاف القارب إلى عمق 12 مترًا بينما برز الجزء العلوي منه فوق سطح الماء وبدأ فجأة في الغرق.وكان من الممكن إبقاء الغواصة مستقرة فقط عن طريق الإخلاء الطارئ للخزانات الرئيسية.وأبلغت بيانات السونار عن أضرار جسيمة في مجموعة الهوائيات الخاصة به، وفي وقت لاحق، في قفص الاتهام ، أصبح من الواضح أن قوس الغواصة قد سحق ومزق.

https://arabic.sputniknews.com/20211102/الكشف-عن-السبب-الخفي-في-حادث-الغواصة-النووية-الأمريكية-ببحر-الصين-الجنوبي-1050599884.html

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