https://arabic.sputniknews.com/20220525/إنتاج-الطاقة-الكهربائية-في-العراق-يبلغ-3500-ميغاواط-1062698318.html
إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يبلغ 3500 ميغاواط
إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يبلغ 3500 ميغاواط
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، زيادة في إنتاج الطاقة بنحو 3 آلاف و500 ميغاواط، فيما أشارت إلى أن ساعات التجهيز جيدة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:29+0000
2022-05-25T15:29+0000
2022-05-25T15:29+0000
العراق
العالم العربي
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وصرح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "لا يوجد أي نقص في ساعات تجهيز الكهرباء، بل على العكس من ذلك، يوجد زيادة مقارنة بالعام الماضي في هذا التوقيت نفسه". وأردف: "الوزارة حققت زيادة في الإنتاج من 3 آلاف إلى 3 آلاف و500 ميغاواط عن العام الماضي".وتابع موسى: "ساعات تجهيز الكهرباء جيدة، إلا في بعض العوارض والمشاكل الفنية التي سرعان ما تعالج من قبل ملاكاتنا نتيجة بعض الأعطال على شبكات التوزيع".وذكر أنه "في الأيام الماضية كان هناك توقف بأعمال الصيانة في أنبوب الغاز الناقل للمنطقة الوسطى، بغداد والفرات الأوسط، حيث استمرت الصيانة لمدة ثلاثة أيام ودفع الغاز بشكل مناسب".وأكد، "عدم وجود أي تناقص بساعات التجهيز الكهرباء".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/حكومة-كردستان-العراق-تكشف-حقيقة-تصريحات-رئيسها-مسرور-بارزاني-بأن-بغداد-باتت-رهينة-في-أيدي-طهران-1062681170.html
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العراق, العالم العربي
إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يبلغ 3500 ميغاواط
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أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، زيادة في إنتاج الطاقة بنحو 3 آلاف و500 ميغاواط، فيما أشارت إلى أن ساعات التجهيز جيدة.
وصرح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع
): "لا يوجد أي نقص في ساعات تجهيز الكهرباء، بل على العكس من ذلك، يوجد زيادة مقارنة بالعام الماضي في هذا التوقيت نفسه".
وأردف: "الوزارة حققت زيادة في الإنتاج من 3 آلاف إلى 3 آلاف و500 ميغاواط عن العام الماضي".
وتابع موسى: "ساعات تجهيز الكهرباء جيدة، إلا في بعض العوارض والمشاكل الفنية التي سرعان ما تعالج من قبل ملاكاتنا نتيجة بعض الأعطال على شبكات التوزيع".
وذكر أنه "في الأيام الماضية كان هناك توقف بأعمال الصيانة في أنبوب الغاز الناقل للمنطقة الوسطى، بغداد والفرات
الأوسط، حيث استمرت الصيانة لمدة ثلاثة أيام ودفع الغاز بشكل مناسب".
وأكد، "عدم وجود أي تناقص بساعات التجهيز الكهرباء".