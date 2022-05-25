https://arabic.sputniknews.com/20220525/إيران-تتحدث-مجددا-عن-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-وتطالب-الأمم-المتحدة-باتخاذ-إجراء-عاجل-1062680943.html
إيران تتحدث مجددا عن اغتيال شيرين أبو عاقلة وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل
إيران تتحدث مجددا عن اغتيال شيرين أبو عاقلة وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل
اعتبرت إيران الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة "ضحية أخرى لغياب الإرادة لدى المجتمع العالمي تجاه جرائم الحرب والإرهاب المستمر من قبل الكيان الإسرائيلي ضد... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:10+0000
2022-05-25T08:10+0000
2022-05-25T08:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
شيرين أبو عاقلة
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وقالت سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الأمم المتحدة زهراء إرشادي، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، إن" شيرين أبو عاقلة استشهدت بدم بارد من قبل قوات الاحتلال في جنين بفلسطين المحتلة. لقد كانت صوتا شجاعا لشعبها ورمزا وطنيا للحقيقة والصمود أمام الاحتلال الظالم والجور الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ أمد طويل".وأضاف إرشادي: "إن اغتيال أبو عاقلة من قبل الكيان الصهيوني جزء من حرب طويلة الأمد والإيذاء والترهيب والعنف ضد الصحفيين هدفها التغطية على جرائم الكيان ضد الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقوانين والاأعراف الدولية".وطالبت الدبلوماسية الإيرانية الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراء عاجل من أجل إنهاء اعتداءات الكيان الإسرائيلي وبقائه بمناى من العقاب، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومتابعة إجراءات لمسالة هذا الكيان إزاء العدد الأكبر من الجرائم الدولية المرتكبة في أنحاء العالم.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/تحقيق-مستقل-يكشف-بالأدلة-شيرين-أبو-عاقلة-قتلت-في-هجوم-متعمد-من-القوات-الإسرائيلية-1062672988.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, شيرين أبو عاقلة
إيران تتحدث مجددا عن اغتيال شيرين أبو عاقلة وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل
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اعتبرت إيران الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة "ضحية أخرى لغياب الإرادة لدى المجتمع العالمي تجاه جرائم الحرب والإرهاب المستمر من قبل الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت سفيرة ومساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الأمم المتحدة زهراء إرشادي، خلال اجتماع لمجلس الأمن
حول حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، إن" شيرين أبو عاقلة استشهدت بدم بارد من قبل قوات الاحتلال في جنين بفلسطين المحتلة. لقد كانت صوتا شجاعا لشعبها ورمزا وطنيا للحقيقة والصمود أمام الاحتلال الظالم والجور الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني منذ أمد طويل".
وأضاف إرشادي: "إن اغتيال أبو عاقلة من قبل الكيان الصهيوني جزء من حرب طويلة الأمد والإيذاء والترهيب والعنف ضد الصحفيين هدفها التغطية على جرائم الكيان ضد الفلسطينيين في انتهاك صارخ للقوانين والاأعراف الدولية".
وطالبت الدبلوماسية الإيرانية الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراء عاجل من أجل إنهاء اعتداءات الكيان الإسرائيلي وبقائه بمناى من العقاب، وضمان حماية الشعب الفلسطيني ومتابعة إجراءات لمسالة هذا الكيان إزاء العدد الأكبر من الجرائم الدولية المرتكبة في أنحاء العالم.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الأربعاء قبل الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.