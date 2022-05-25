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إيران تستدعي القائم بالأعمال اليوناني بسبب احتجاز سفينة شحن إيرانية
إيران تستدعي القائم بالأعمال اليوناني بسبب احتجاز سفينة شحن إيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية، ومصادرة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T16:11+0000
2022-05-25T16:11+0000
إيران
اليونان
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طهران- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء.وقال البيان: "بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا".وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكرا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ في سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بحسب البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن البحري".
https://arabic.sputniknews.com/20220525/رئيس-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-نحن-أمام-مفترق-طرق-صعب-للغاية-مع-إيران-1062688988.html
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إيران, اليونان

إيران تستدعي القائم بالأعمال اليوناني بسبب احتجاز سفينة شحن إيرانية

16:11 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لديها، لإبلاغه باحتجاجها على احتجاز السلطات اليونانية، سفينة شحن إيرانية، ومصادرة حمولتها.
طهران- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء.
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وقال البيان: "بعد احتجاز شحنة السفينة التي تحمل علم إيران في المياه اليونانية، تم استدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وتم إخطاره بالاحتجاج الشديد من قبل الحكومة الإيرانية على هذا الإجراء الذي قامت به أثينا".
وأدان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حبیب إله زاده، خلال الاجتماع مع القائم بالأعمال اليوناني ما قامت به اليونان، مذكرا بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة اليونانية تجاه السفينة، التي توقفت بشكل طارئ في سواحل اليونان بسبب عيوب فنية حدثت جراء سوء الأحوال الجوية، وفق البيان.
وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني بحسب البيان أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها القانونية وتتوقع أن تلتزم الحكومة اليونانية بالتزاماتها الدولية في مجال الشحن البحري".
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