https://arabic.sputniknews.com/20220525/إيران-تصف-إسرائيل-بـالكيان-الجبان-والحقير-وتتعهد-مجددا-بالرد-على-جريمة-اغتيال-خدائي-1062684781.html
إيران تصف إسرائيل بـ"الكيان الجبان والحقير" وتتعهد مجددا بالرد على جريمة اغتيال خدائي
إيران تصف إسرائيل بـ"الكيان الجبان والحقير" وتتعهد مجددا بالرد على جريمة اغتيال خدائي
وصف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، إسرائيل بـ"الكيان الجبان والحقير الذي يصارع الموت في أوضاعه الداخلية والسياسية والأمنية المضطربة"، مؤكدا أنها "ترى... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:14+0000
2022-05-25T10:14+0000
2022-05-25T10:14+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني
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وقال إسماعيل، في بيان بمناسبة اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، إن "انتصارات جبهة الحق على هيمنة الكفر والاستكبار والصهيونية والانتصارات الممتالية للشعب الإيراني الشجاع والشامخ ترافقت على الدوام مع الصمود والمقاومة الجديرة بالإشادة والمواكبة مع الثورة الإسلامية والحكومة الشعبية وسيستمر ذلك"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: إيران "تؤمن بأن الوعد الإلهي في النصر والظفر والفتح قادم وأن الشهادة والصبر هما الطريق لهذا الانتصار"، متابعا: "المحتلون وقتلة الأطفال يرون نجاتهم في عمليات الاغتيال والعنف والتخريب وسيشهدون قريبا نتيجة أعمالهم ولن تمر جريمتهم هذه بلا رد".وشيع عدد كبير من الإيرانيين، بينهم قادة في الحرس الثوري، أمس الثلاثاء، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني.واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد. وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/عبد-اللهیان-الخارجية-الإيرانية-ستستخدم-كل-إمكانياتها-السياسية-والدولية-لمتابعة-ملف-اغتيال-خدائي-1062679130.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني
إيران تصف إسرائيل بـ"الكيان الجبان والحقير" وتتعهد مجددا بالرد على جريمة اغتيال خدائي
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وصف وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، إسرائيل بـ"الكيان الجبان والحقير الذي يصارع الموت في أوضاعه الداخلية والسياسية والأمنية المضطربة"، مؤكدا أنها "ترى بعينيها كل يوم وعد أمامي الثورة الإسلامية في زوالها".
وقال إسماعيل، في بيان بمناسبة اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، إن "انتصارات جبهة الحق على هيمنة الكفر والاستكبار والصهيونية والانتصارات الممتالية للشعب الإيراني الشجاع والشامخ ترافقت على الدوام مع الصمود والمقاومة الجديرة بالإشادة والمواكبة مع الثورة الإسلامية والحكومة الشعبية وسيستمر ذلك"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
.
وأضاف: إيران "تؤمن بأن الوعد الإلهي في النصر والظفر والفتح قادم وأن الشهادة والصبر هما الطريق لهذا الانتصار"، متابعا: "المحتلون وقتلة الأطفال يرون نجاتهم في عمليات الاغتيال والعنف والتخريب وسيشهدون قريبا نتيجة أعمالهم ولن تمر جريمتهم هذه بلا رد".
وشيع عدد كبير من الإيرانيين
، بينهم قادة في الحرس الثوري، أمس الثلاثاء، جثمان العقيد في الحرس الثوري حسن صياد خدائي، الذي تم اغتياله مساء الأحد الماضي وسط طهران.
وشارك في التشييع القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، وقائد "فيلق القدس" في الحرس، إسماعيل قاآني.
واتهمت السلطت الإيرانية إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال الضابط
في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد الماضي، اغتيال العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي خلال عملية إرهابية جنوبي طهران.
وقالت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها، إن "جهات تابعة للاستكبار والغطرسة العالمية تقف خلف العملية الإرهابية المضادة للثورة".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني ضبط شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد.
وقالت العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري، في بيان لها، إنه "تم القبض على عناصر شبكة إرهابية تابعة للمخابرات الصهيونية في إيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
.