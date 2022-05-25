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https://arabic.sputniknews.com/20220525/ارتفاع-قتلى-إطلاق-النار-بتكساس-الأمريكية-إلى-21-بينهم-18-طفلا-1062677060.html
ارتفاع قتلى إطلاق النار بتكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
ارتفاع قتلى إطلاق النار بتكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا
أعلن السيناتور عن ولاية تكساس الأمريكية، رولان جوتيريز، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في المدرسة الابتدائية بالولاية إلى 18 طفلا، وثلاثة بالغين، وفق ما نقلت شبكة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T01:47+0000
2022-05-25T02:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلن حاكم الولاية ،غريغ أبوت إن "14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي".وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.
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الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع قتلى إطلاق النار بتكساس الأمريكية إلى 21 بينهم 18 طفلا

01:47 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 02:01 GMT 25.05.2022)
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© MARK HOFFMAN
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أعلن السيناتور عن ولاية تكساس الأمريكية، رولان جوتيريز، ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في المدرسة الابتدائية بالولاية إلى 18 طفلا، وثلاثة بالغين، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" .
واشنطن - سبوتنيك. وفي وقت سابق، أعلن حاكم الولاية ،غريغ أبوت إن "14 تلميذا على الأقل ومدرسا قتلوا في حادث إطلاق نار نشط وقع في مدرسة "روب" الابتدائية في أوفالدي".
وأشار إلى أن مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن منفذ الهجوم كان أطلق النار على جدته قبل ارتكاب الحادث، كما أصاب ضابطي شرطة.
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