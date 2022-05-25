https://arabic.sputniknews.com/20220525/الأمم-المتحدة-للعالم-لا-تنسوا-مأساة-لاجئي-الروهينغا--1062702334.html
الأمم المتحدة للعالم: لا تنسوا مأساة لاجئي الروهينغا
الأمم المتحدة للعالم: لا تنسوا مأساة لاجئي الروهينغا
حث رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، على عدم نسيان مأساة مليون لاجئ من مسلمي الروهينغا يعيشون... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T17:03+0000
2022-05-25T17:03+0000
2022-05-25T17:10+0000
الروهينغا
أخبار ميانمار
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وقال فيليبو غراندي إنه زار المخيمات بالقرب من الحدود مع ميانمار وفي جزيرة نائية حيث أعيد توطين 28 ألف لاجئ، لضمان أن مأساتهم لن تنسى في ظل الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان، بحسب "أسوشيتدبرس".يختتم غراندي زيارة استغرقت خمسة أيام إلى بنغلاديش التقى خلالها باللاجئين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمانحين.وتقول المفوضية إن 13% فقط من 881 مليون دولار مطلوبة لدعم اللاجئين هذا العام تم توفيرها حتى هذا الشهر.وأضاف في تصريحات للصحفيين في دكا: "لهذا السبب أنا هنا، لتسليط الضوء على بنغلاديش وشعبها ولاجئي الروهينغا الذين تستضيفهم منذ عقود ولأذكر المجتمع الدولي بأهمية هذا الدعم".قال غراندي إن الحل طويل الأمد لمشكلة الروهينغا يبقى في ميانمار.فر أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بعد أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير بحقهم. اتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/أمريكا-تعلن-رسميا-اعتبار-حملة-القمع-العسكري-في-بورما-للروهينغا-إبادة-جماعية-1060275490.html
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الروهينغا, أخبار ميانمار
الأمم المتحدة للعالم: لا تنسوا مأساة لاجئي الروهينغا
17:03 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 17:10 GMT 25.05.2022) تابعنا عبر
حث رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، المجتمع الدولي، اليوم الأربعاء، على عدم نسيان مأساة مليون لاجئ من مسلمي الروهينغا يعيشون في مخيمات مترامية في بنغلاديش بعد الفرار من ميانمار.
وقال فيليبو غراندي إنه زار المخيمات بالقرب من الحدود مع ميانمار وفي جزيرة نائية حيث أعيد توطين 28 ألف لاجئ، لضمان أن مأساتهم لن تنسى في ظل الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان، بحسب "أسوشيتدبرس".
يختتم غراندي زيارة استغرقت خمسة أيام إلى بنغلاديش التقى خلالها باللاجئين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والمانحين.
وتقول المفوضية إن 13% فقط من 881 مليون دولار مطلوبة لدعم اللاجئين هذا العام تم توفيرها حتى هذا الشهر.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في دكا: "لهذا السبب أنا هنا، لتسليط الضوء على بنغلاديش وشعبها ولاجئي الروهينغا
الذين تستضيفهم منذ عقود ولأذكر المجتمع الدولي بأهمية هذا الدعم".
قال غراندي إن الحل طويل الأمد لمشكلة الروهينغا يبقى في ميانمار.
فر أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بعد أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير بحقهم. اتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.