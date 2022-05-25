https://arabic.sputniknews.com/20220525/الاتحاد-الأوروبي-يجمد-10-مليارات-يورو-من-أصول-رجال-أعمال-روس-1062700306.html

الاتحاد الأوروبي يجمد 10 مليارات يورو من أصول رجال أعمال روس

الاتحاد الأوروبي يجمد 10 مليارات يورو من أصول رجال أعمال روس

جمد الاتحاد الأوروبي أصولا لرجال أعمال روس تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات يورو، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T16:20+0000

2022-05-25T16:20+0000

2022-05-25T16:20+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

عقوبات أمريكية ضد روسيا

تجميد أموال

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وأشارت وكالة "د ب أ" الألمانية نقلا عن بيانات للمفوضية الأوروبية، إلى أن رجال الأعمال الروس حرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات وغيرها من الأصول، التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو.وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 6.7 مليار يورو بحلول 8 أبريل/ نيسان الماضي.في 8 أبريل/ نيسان، كان هذا المبلغ حوالي 6.7 مليار يورو في المجموع، بحلول ذلك الوقت، كانت سلطات الدولة الأوروبية قد ألقت القبض على أصول روسية بقيمة 29.5 مليار يورو.منذ نهاية فبراير، أدخل الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات (الأولى كانت مرتبطة باعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكانت المجموعات اللاحقة مرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا). تم إدراج العديد من رجال الأعمال الروس في القوائم. بعد ذلك، تحدثت وسائل الإعلام والسلطات في الدول الأوروبية مرارا عن مصادرة عقارات ويخوت لرجال أعمال من روسيا. من بين الدول التي أبلغت عن التجميد، أصبحت فرنسا صاحبة الرقم القياسي، بحلول 20 مارس/آذار الماضي، تم تجميد أصول بقيمة 850 مليون يورو هناك.ودعت لاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وإستونيا، في رسالة إلى وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، إلى استخدام هذه الأموال لاستعادة أوكرانيا بعد الأعمال العدائية وتعويض أسر الضحايا. إذا لم يتم العثور على طرق قانونية لمصادرة الأصول، فيمكن "استخدامها كورقة ضغط مالية".

https://arabic.sputniknews.com/20220518/مسؤول-أوروبي-مصير-الأصول-الروسية-تحددها-قوانين-الدول-1062401950.html

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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, تجميد أموال