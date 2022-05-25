https://arabic.sputniknews.com/20220525/البرلمان-الفلبيني-يعلن-فوز-فرديناند-ماركوس-الابن-برئاسة-البلاد-1062695784.html
البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد
البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد
أعلن البرلمان الفلبيني اليوم الأربعاء فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، فرديناند ماركوس جونيور، برئاسة البلاد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:20+0000
2022-05-25T14:20+0000
2022-05-25T14:20+0000
العالم
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وبثت القنوات التلفزيونية المحلية، إعلان فوز ماركوس وتعيين ابنة الرئيس الأخير رودريغو دوتيرتي ، العمدة السابق لمدينة دافاو سارة دوتيرتي كاربيو ، نائبة له.وفاز ماركوس الابن المعروف أيضًا باسم "بونج بونج" بفارق أكبر من 16.5مليون صوت عن أكبر منافسيه، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، ليني روبريدو، التي كانت قد تفوقت عليه بفارق ضئيل في السباق على منصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد
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أعلن البرلمان الفلبيني اليوم الأربعاء فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، فرديناند ماركوس جونيور، برئاسة البلاد.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية، إعلان فوز ماركوس وتعيين ابنة الرئيس الأخير رودريغو دوتيرتي ، العمدة السابق لمدينة دافاو سارة دوتيرتي كاربيو ، نائبة له.
وفاز ماركوس الابن المعروف أيضًا باسم "بونج بونج" بفارق أكبر من 16.5مليون صوت عن أكبر منافسيه، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، ليني روبريدو، التي كانت قد تفوقت عليه بفارق ضئيل في السباق على منصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016.