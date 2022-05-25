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البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد
البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد
أعلن البرلمان الفلبيني اليوم الأربعاء فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، فرديناند ماركوس جونيور، برئاسة البلاد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:20+0000
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وبثت القنوات التلفزيونية المحلية، إعلان فوز ماركوس وتعيين ابنة الرئيس الأخير رودريغو دوتيرتي ، العمدة السابق لمدينة دافاو سارة دوتيرتي كاربيو ، نائبة له.وفاز ماركوس الابن المعروف أيضًا باسم "بونج بونج" بفارق أكبر من 16.5مليون صوت عن أكبر منافسيه، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، ليني روبريدو، التي كانت قد تفوقت عليه بفارق ضئيل في السباق على منصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016.
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العالم

البرلمان الفلبيني يعلن فوز فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد

14:20 GMT 25.05.2022
© Sputnik . JAM STA ROSAرئيس الفيلبين فرديناند ماركوس جونيور
رئيس الفيلبين فرديناند ماركوس جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . JAM STA ROSA
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أعلن البرلمان الفلبيني اليوم الأربعاء فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، فرديناند ماركوس جونيور، برئاسة البلاد.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية، إعلان فوز ماركوس وتعيين ابنة الرئيس الأخير رودريغو دوتيرتي ، العمدة السابق لمدينة دافاو سارة دوتيرتي كاربيو ، نائبة له.
وفاز ماركوس الابن المعروف أيضًا باسم "بونج بونج" بفارق أكبر من 16.5مليون صوت عن أكبر منافسيه، نائبة الرئيس المنتهية ولايتها، ليني روبريدو، التي كانت قد تفوقت عليه بفارق ضئيل في السباق على منصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016.
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