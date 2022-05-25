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https://arabic.sputniknews.com/20220525/التجارة-غير-النفطية-للإمارات-تسجل-مستوى-تاريخيا-بنسبة-نمو-تخطت-20-1062693176.html
التجارة غير النفطية للإمارات تسجل مستوى تاريخيا بنسبة نمو تخطت 20%
التجارة غير النفطية للإمارات تسجل مستوى تاريخيا بنسبة نمو تخطت 20%
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 500 مليار درهم (نحو 136 مليار دولار)خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:27+0000
2022-05-25T13:27+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وبذلك، حققت التجارة غير النفطية للإمارات نموا بلغت نسبته 20.5% ليسجل 499.7 مليار درهم بالضبط، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%، ومقابل 176 مليار درهم للربع الأول من العام 2019 بنمو 24.1%.ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبنمو 28% عن الفترة المماثلة في العام 2019 والذي بلغت قيمة وارداته غير النفطية حوالي 219.8 مليار درهم.وتصدرت الصين قائمة الدول العشر الأولى في إجمالي التجارة الخارجية مع الإمارات خلال الربع الأول بقيمة 57 مليار درهم وتلتها الهند بقيمة 46.2 مليار درهم والسعودية بقيمة 32.5 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 25.8 مليار درهم.وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي 64.8 مليار درهم بنمو 13%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 49.5 مليار درهم بنمو 9.9%، ومع الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 202.3 مليار درهم وبنمو 40.5%.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/الإمارات-تعلن-توقيع-اتفاقية-شراكة-عالمية-استراتيجية-مستدامة-مع-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-1062686719.html
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

التجارة غير النفطية للإمارات تسجل مستوى تاريخيا بنسبة نمو تخطت 20%

13:27 GMT 25.05.2022
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سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 500 مليار درهم (نحو 136 مليار دولار)خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة.
وبذلك، حققت التجارة غير النفطية للإمارات نموا بلغت نسبته 20.5% ليسجل 499.7 مليار درهم بالضبط، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%، ومقابل 176 مليار درهم للربع الأول من العام 2019 بنمو 24.1%.
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبنمو 28% عن الفترة المماثلة في العام 2019 والذي بلغت قيمة وارداته غير النفطية حوالي 219.8 مليار درهم.
وتصدرت الصين قائمة الدول العشر الأولى في إجمالي التجارة الخارجية مع الإمارات خلال الربع الأول بقيمة 57 مليار درهم وتلتها الهند بقيمة 46.2 مليار درهم والسعودية بقيمة 32.5 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 25.8 مليار درهم.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي 64.8 مليار درهم بنمو 13%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 49.5 مليار درهم بنمو 9.9%، ومع الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 202.3 مليار درهم وبنمو 40.5%.
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