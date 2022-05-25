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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجامعة-العربية-ترحب-بمبادرة-الإمارات-للسيطرة-على-الأسلحة-الخفيفة-غير-المرخصة-1062701312.html
الجامعة العربية ترحب بمبادرة الإمارات للسيطرة على الأسلحة الخفيفة "غير المرخصة"
الجامعة العربية ترحب بمبادرة الإمارات للسيطرة على الأسلحة الخفيفة "غير المرخصة"
رحبت جامعة الدول العربية بمبادرة الإمارات التي تهدف إلى السيطرة على الأسلحة الخفيفة "غير المرخصة"، التي أطلقتها في يناير/ كانون الثاني الماضي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T16:49+0000
2022-05-25T16:49+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة، الذي اختتم أعماله، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وقال فادي أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، إن أهمية المبادرة التي أطلقتها الإمارات تكمن في قدرتها على التغلب على صعاب كثيرة فيما يتعلق بمكافحة الأسلحة الخفيفة غير المرخصة.واستعرضت الإمارات مبادرتها التي تحمل اسم "الدار أمان" خلال المؤتمر الذي تم تنظيمه بواسطة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.وتكمن فكرة المبادرة في السماح لملاك الأسلحة الخفيفة غير المرخصة بتسجيلها دون أن يتم مصادرتها حتى يتم تشجيعهم على التعاون مع الدولة ونشر الوعي بخطورة حيازة الأسلحة غير المرخصة.وتضمن تلك المبادرة عدم تعرض حائزي الأسلحة غير المرخصة للمساءلة القانونية عقب تسجيلها، وإنشاء شبكة بيانات مركزية حول أصحابها.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/السعودية-النيابة-العامة-تحذر-حاملي-الأسلحة-النارية-من-الجرائم-الكبيرة-1061805077.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الجامعة العربية ترحب بمبادرة الإمارات للسيطرة على الأسلحة الخفيفة "غير المرخصة"

16:49 GMT 25.05.2022
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHABأسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021
أسلحة خفيفة تشمل مسدسات وبنادق آلية في الجناح الصيني بإيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . ALAA ELMOTARY/ AHMED ABDEL WAHAB
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رحبت جامعة الدول العربية بمبادرة الإمارات التي تهدف إلى السيطرة على الأسلحة الخفيفة "غير المرخصة"، التي أطلقتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة، الذي اختتم أعماله، اليوم الأربعاء، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال فادي أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية، إن أهمية المبادرة التي أطلقتها الإمارات تكمن في قدرتها على التغلب على صعاب كثيرة فيما يتعلق بمكافحة الأسلحة الخفيفة غير المرخصة.
واستعرضت الإمارات مبادرتها التي تحمل اسم "الدار أمان" خلال المؤتمر الذي تم تنظيمه بواسطة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 (يمينا) وبندقية إم تي إس - 116 إم (يسارا) في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
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وتكمن فكرة المبادرة في السماح لملاك الأسلحة الخفيفة غير المرخصة بتسجيلها دون أن يتم مصادرتها حتى يتم تشجيعهم على التعاون مع الدولة ونشر الوعي بخطورة حيازة الأسلحة غير المرخصة.
وتضمن تلك المبادرة عدم تعرض حائزي الأسلحة غير المرخصة للمساءلة القانونية عقب تسجيلها، وإنشاء شبكة بيانات مركزية حول أصحابها.
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