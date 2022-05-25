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الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إحباط عملية ضخمة لتهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T20:54+0000
2022-05-25T20:54+0000
إسرائيل
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: " في نشاط عملياتي مخطط له على الحدود المصرية في منطقة لواء باران الإقليمي (لواء مشاه يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، تم ضبط حوالي 105 كغم من المخدرات تقدر قيمتها بمليون شيكل (حوالي 297 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على مشتبه به في تخطيط وتنفيذ التهريب".وأضاف: " كما ضُبطت أيضا معدات للرؤية الليلية وهاتفين يستخدمهما المهربون في المنطقة ومعدات لوجستية"، لافتا إلى أنه "تم نقل المخدرات والمشتبه فيه المحتجز لقوات الأمن".وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر

الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية

20:54 GMT 25.05.2022
© YouTube.comالحدود المصرية الإسرائيلية
الحدود المصرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© YouTube.com
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إحباط عملية ضخمة لتهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: " في نشاط عملياتي مخطط له على الحدود المصرية في منطقة لواء باران الإقليمي (لواء مشاه يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، تم ضبط حوالي 105 كغم من المخدرات تقدر قيمتها بمليون شيكل (حوالي 297 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على مشتبه به في تخطيط وتنفيذ التهريب".
وأضاف: " كما ضُبطت أيضا معدات للرؤية الليلية وهاتفين يستخدمهما المهربون في المنطقة ومعدات لوجستية"، لافتا إلى أنه "تم نقل المخدرات والمشتبه فيه المحتجز لقوات الأمن".
وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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