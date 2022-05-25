https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجيش-الإسرائيلي-يحبط-عملية-تهريب-مخدرات-بقيمة-مليون-شيكل-على-الحدود-المصرية-1062708028.html
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إحباط عملية ضخمة لتهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T20:54+0000
2022-05-25T20:54+0000
2022-05-25T20:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: " في نشاط عملياتي مخطط له على الحدود المصرية في منطقة لواء باران الإقليمي (لواء مشاه يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، تم ضبط حوالي 105 كغم من المخدرات تقدر قيمتها بمليون شيكل (حوالي 297 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على مشتبه به في تخطيط وتنفيذ التهريب".وأضاف: " كما ضُبطت أيضا معدات للرؤية الليلية وهاتفين يستخدمهما المهربون في المنطقة ومعدات لوجستية"، لافتا إلى أنه "تم نقل المخدرات والمشتبه فيه المحتجز لقوات الأمن".وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر
الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إحباط عملية ضخمة لتهريب مخدرات بقيمة مليون شيكل على الحدود المصرية.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: " في نشاط عملياتي مخطط له على الحدود المصرية
في منطقة لواء باران الإقليمي (لواء مشاه يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، تم ضبط حوالي 105 كغم من المخدرات تقدر قيمتها بمليون شيكل (حوالي 297 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على مشتبه به في تخطيط وتنفيذ التهريب".
وأضاف: " كما ضُبطت أيضا معدات للرؤية الليلية وهاتفين يستخدمهما المهربون في المنطقة ومعدات لوجستية"، لافتا إلى أنه "تم نقل المخدرات والمشتبه فيه المحتجز لقوات الأمن".
وفي الآونة الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي
مرارا إحباط العديد من عمليات تهريب المخدرات على الحدود المصرية وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.