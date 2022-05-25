https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجيش-التركي-يزج-بدبابات-لفض-اشتباكات-عنيفة-بين-المسلحين-الموالين-له-شرقي-سوريا-1062684632.html
الجيش التركي يزج بدبابات لفض اشتباكات عنيفة بين المسلحين الموالين له شرقي سوريا
الجيش التركي يزج بدبابات لفض اشتباكات عنيفة بين المسلحين الموالين له شرقي سوريا
قتل 3 مسلحين موالين للجيش التركي باشتباكات داخلية عنيفة شرقي سوريا، قبل أن تقتحم الدبابات والمدرعات التركية شوارع مدينة رأس العين السورية الواقعة تحت سيطرته،... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:10+0000
2022-05-25T10:10+0000
2022-05-25T10:10+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي فصيل "أحرار الشرقية" وفصيل "الحمزات" الخاضعين للجيش التركي في مدينة رأس العين شمالي الحسكة، اليوم الأربعاء 25 أيار/ مايو، والتي أدت لمقتل وإصابة مجموعة منهم".وتابعت المصادر أن: "رتلا من الدبابات والمدرعات التركية اقتحمت شوارع وأحياء المدينة الحدودية بعد جلبها من داخل الأراضي التركية، وذلك بعد توسع الاشتباكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والرشاشة".وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات آدت حتى الآن لمقتل 3 مسلحين وإصابة 8 آخرين بالإضافة لإصابة 3 مدنيين بينهم امرأة وحرق عدد من المقرات التابعين للفصلين في ريف وداخل مدينة رأس العين مع أسر عدد كبير من مسلحي الطرفين".وبينت المصادر أن "سبب نشوب الاشتباكات العنيفة هو مقتل أحد أبناء قبيلة العكيدات من ريف دير الزور والمنضوي في صفوف فصيل أحرار الشرقية على أيدي قيادي من فصيل "الحمزات" من قبيلة "الموالي"، على خلفية ثأر قديم بين الطرفين".يشار أن "المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي وفصائله المسلحة في الشمال السوري تشهد بين الحين والآخر اشتباكات عنيفة على أثر خلافات على السرقات والتهريب والثأر والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
الجيش التركي يزج بدبابات لفض اشتباكات عنيفة بين المسلحين الموالين له شرقي سوريا
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قتل 3 مسلحين موالين للجيش التركي باشتباكات داخلية عنيفة شرقي سوريا، قبل أن تقتحم الدبابات والمدرعات التركية شوارع مدينة رأس العين السورية الواقعة تحت سيطرته، لفض اشتباكات بين الفصائل المسلحة الخاضعة له.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا نقلا عن مصادر محلية بريف الحسكة أن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي فصيل "أحرار الشرقية" وفصيل "الحمزات" الخاضعين للجيش التركي في مدينة رأس العين شمالي الحسكة، اليوم الأربعاء 25 أيار/ مايو، والتي أدت لمقتل وإصابة مجموعة منهم".
وتابعت المصادر أن: "رتلا من الدبابات والمدرعات التركية اقتحمت شوارع وأحياء المدينة الحدودية بعد جلبها من داخل الأراضي التركية، وذلك بعد توسع الاشتباكات التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والرشاشة".
وأوضحت المصادر أن "الاشتباكات آدت حتى الآن لمقتل 3 مسلحين وإصابة 8 آخرين بالإضافة لإصابة 3 مدنيين بينهم امرأة وحرق عدد من المقرات التابعين للفصلين في ريف وداخل مدينة رأس العين مع أسر عدد كبير من مسلحي الطرفين".
وبينت المصادر أن "سبب نشوب الاشتباكات العنيفة هو مقتل أحد أبناء قبيلة العكيدات من ريف دير الزور والمنضوي في صفوف فصيل أحرار الشرقية على أيدي قيادي من فصيل "الحمزات" من قبيلة "الموالي"، على خلفية ثأر قديم بين الطرفين".
يشار أن "المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش التركي وفصائله المسلحة في الشمال السوري تشهد بين الحين والآخر اشتباكات عنيفة على أثر خلافات على السرقات والتهريب والثأر والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين".