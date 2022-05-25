https://arabic.sputniknews.com/20220525/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-عسكرية-قبالة-سواحل-تايوان-1062678271.html

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية قبالة سواحل تايوان

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية قبالة سواحل تايوان

نظمت القوات المسلحة الصينية مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان، وقد اتخذت هذه الإجراءات "لتحذير الولايات المتحدة"، بحسب بيان صادر عن القيادة القتالية... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T05:40+0000

2022-05-25T05:40+0000

2022-05-25T05:40+0000

الصين

رصد عسكري

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وقالت قيادة المنطقة الشرقية في جيش التحرير الشعبي الصيني في بيان على موقع "وي شات": "في الآونة الأخيرة، نظمت القيادة القتالية للمنطقة الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات مشتركة للاستعداد القتالي وتدريبات عسكرية في المجال البحري والجوي حول جزيرة تايوان".وقال البيان: "هذا تحذير خطير نظرا للنشاط الأخير بين الولايات المتحدة وتايوان".قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، إن الولايات المتحدة مستعدة للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان "في حالة حدوث غزو" ومحاولات تغيير وضعها الراهن من جانب واحد.في وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن بايدن، الذي تحدث عن الاستعداد للمشاركة العسكرية في الدفاع عن تايوان، كان يدور في ذهنه توريد أسلحة للدفاع عن النفس في الجزيرة. لكن بايدن، الثلاثاء، ردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت الولايات المتحدة سترسل قوات إلى تايوان في حالة الغزو الصيني، أكد مجددا أن موقف واشنطن بشأن تايوان لم يتغير، حسب شبكة "إن بي سي".انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية ومقاطعة الجزيرة التابعة لها في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي تشيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقلت إلى تايوان. استؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر الثمانينيات. منذ أوائل التسعينيات، بدأت الأطراف في الاتصال من خلال المنظمات غير الحكومية - جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان ومؤسسة تايبيه للتبادل عبر المضيق.في وقت سابق، قال وزير الدفاع بالجزيرة تشيو قو تشنغ إنه إذا اندلعت الحرب بين الصين وتايوان، بغض النظر عمن سينتصر، فإنها ستنتهي بمأساة لكلا الجانبين. وشدد على أن "لا أحد يريد الحرب".

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الصين, رصد عسكري