الخارجية الأوكرانية: كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "ليست لدينا أية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرًا إلى أنه من الصعب عاطفيًا على الأوكرانيين الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا، لكن "نحن مستعدون للسيطرة على عواطفنا إذا كان ذلك يساعد على إحلال السلام واستعادة وحدة أراضي البلاد".
وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.