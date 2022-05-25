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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الأوكرانية-كييف-ليس-لديها-شروط-مسبقة-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-1062706027.html
الخارجية الأوكرانية: كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا
الخارجية الأوكرانية: كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T19:27+0000
2022-05-25T19:27+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "ليست لدينا أية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرًا إلى أنه من الصعب عاطفيًا على الأوكرانيين الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا، لكن "نحن مستعدون للسيطرة على عواطفنا إذا كان ذلك يساعد على إحلال السلام واستعادة وحدة أراضي البلاد".وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/ممثل-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-أمريكا-تنهب-الموارد-الطبيعية-السورية-1062699771.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

الخارجية الأوكرانية: كييف ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات مع روسيا

19:27 GMT 25.05.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ليس لديها "شروط مسبقة" لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا.
موسكو- سبوتنيك. وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "ليست لدينا أية شروط مسبقة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية مع روسيا"، مشيرًا إلى أنه من الصعب عاطفيًا على الأوكرانيين الجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا، لكن "نحن مستعدون للسيطرة على عواطفنا إذا كان ذلك يساعد على إحلال السلام واستعادة وحدة أراضي البلاد".

وعُقدت قبل ذلك عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين، على أراضي جمهورية بيلاروس، حيث تم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: أمريكا "تنهب" الموارد الطبيعية السورية
16:03 GMT


هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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