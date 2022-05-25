https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الجزائرية-فخورون-بانتمائنا-الأفريقي-1062688431.html
الخارجية الجزائرية: فخورون بانتمائنا الأفريقي
الخارجية الجزائرية: فخورون بانتمائنا الأفريقي
عبّر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن فخر بلاده بانتمائها الأفريقي، مشددا أن الجزائر ستكون طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:35+0000
2022-05-25T11:35+0000
2022-05-25T11:35+0000
العالم العربي
الجزائر
جمهورية جنوب أفريقيا
تطوير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/83/1044838315_0:159:3359:2048_1920x0_80_0_0_6683edba5671f942b5328c54ea79e1a4.jpg
وقال الوزير الجزائري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بمناسبة يوم أفريقيا: "فلنتشارك معا الاحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة".وختم: "في الذكرى الـ60 لاستقلالها، ستكون الجزائر الفخورة بانتمائها الأفريقي، أكثر من أي وقت مضى، طرفا فاعلا في هذا المشروع الكبير والحضاري".في غضون ذلك، دعا حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إلى الاعتصام أمام السفارة الفرنسية في العاصمة بريتوريا، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من القارة الأفريقية.وقال المتحدث باسم الحزب، سيناو تامبو، لـ"سبوتنيك": "إننا ندعو للاعتصام اليوم أمام السفارة الفرنسية في بريتوريا لمطالبة فرنسا بالانسحاب من القارة الأفريقية، حيث تواصل فرنسا زعزعة استقرار الاقتصاد الأفريقي وتنصيب حكومات صورية".وأضاف "فرنسا دائما تنخرط بعمليات اغتيال في أفريقيا وتشجع الانقلابات العسكرية؛ لذا ندعوها اليوم للخروج من القارة الأفريقية واقتصاداتها". حسب تعبيره.وتابع تامبو "تحل اليوم الذكرى الـ 59 لاستقلال 4 دول من الاتحاد الأفريقي، وهذا اليوم يشجع التكامل الاقتصادي في القارة".ودعا المتحدث باسم الحزب جميع الدول الأفريقية "التي تريد مستقبل مزدهر للقارة إلى الاتحاد في رفض الوجود الفرنسي في القارة".وتحتفل اليوم 25 أيار/مايو، دول القارة الأفريقية بيوم أفريقيا الذي بات رمز تحرير القارة من القوى الاستعمارية.وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عام 1963 عند تأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية"، حيث وقَعت 30 دولة أفريقية مستقلة الميثاق التأسيسي للمنظمة في العاصمة الأثيوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/دعوات-للاعتصام-أمام-سفارة-فرنسا-في-جنوب-أفريقيا-للمطالبة-بخروج-قواتها-من-القارة-1062683752.html
الجزائر
جمهورية جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/83/1044838315_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_7f16891dc381ff84f608d701b4d7692f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, جمهورية جنوب أفريقيا, تطوير
الخارجية الجزائرية: فخورون بانتمائنا الأفريقي
تابعنا عبر
عبّر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن فخر بلاده بانتمائها الأفريقي، مشددا أن الجزائر ستكون طرفا فاعلا في مشروع تكامل وازدهار القارة.
وقال الوزير الجزائري في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" بمناسبة يوم أفريقيا: "فلنتشارك معا الاحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة".
وأضاف لعمامرة: "لنتشارك معا وعينا الجماعي بالتحديّات التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق أفريقيا متكاملة، ومزدهرة وسلمية، يقودها مواطنوها، وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية".
وختم: "في الذكرى الـ60 لاستقلالها، ستكون الجزائر الفخورة بانتمائها الأفريقي، أكثر من أي وقت مضى، طرفا فاعلا في هذا المشروع الكبير والحضاري".
في غضون ذلك، دعا حزب "المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" المعارض في جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، إلى الاعتصام أمام السفارة الفرنسية في العاصمة بريتوريا، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من القارة الأفريقية.
وقال المتحدث باسم الحزب، سيناو تامبو، لـ"سبوتنيك
": "إننا ندعو للاعتصام اليوم أمام السفارة الفرنسية في بريتوريا لمطالبة فرنسا بالانسحاب من القارة الأفريقية، حيث تواصل فرنسا زعزعة استقرار الاقتصاد الأفريقي وتنصيب حكومات صورية".
وأضاف "فرنسا
دائما تنخرط بعمليات اغتيال في أفريقيا وتشجع الانقلابات العسكرية؛ لذا ندعوها اليوم للخروج من القارة الأفريقية واقتصاداتها". حسب تعبيره.
وتابع تامبو "تحل اليوم الذكرى الـ 59 لاستقلال 4 دول من الاتحاد الأفريقي، وهذا اليوم يشجع التكامل الاقتصادي في القارة".
ودعا المتحدث باسم الحزب جميع الدول الأفريقية "التي تريد مستقبل مزدهر للقارة إلى الاتحاد في رفض الوجود الفرنسي في القارة".
وتحتفل اليوم 25 أيار/مايو، دول القارة الأفريقية بيوم أفريقيا الذي بات رمز تحرير القارة من القوى الاستعمارية.
وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم في عام 1963 عند تأسيس "منظمة الوحدة الأفريقية"، حيث وقَعت 30 دولة أفريقية مستقلة الميثاق التأسيسي للمنظمة في العاصمة الأثيوبية.