https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-تعرب-عن-ثقتها-بمواجهة-دول-إفريقيا-للضغط-الأمريكي-1062693642.html

الخارجية الروسية تعرب عن ثقتها بمواجهة دول إفريقيا "للضغط الأمريكي"

الخارجية الروسية تعرب عن ثقتها بمواجهة دول إفريقيا "للضغط الأمريكي"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه "متأكد من أن الشركاء الأفارقة لن يرضخوا لضغوط واشنطن". 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T13:38+0000

2022-05-25T13:38+0000

2022-05-25T14:07+0000

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأردف لافروف: "دول إفريقيا تتخذ موقفًا راسخا فيما يتعلق بالأحداث في أوكرانيا، على الرغم من ضغط واشنطن".وأعلن في حفل استقبال بمناسبة يوم افريقيا أن "روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بأمانة فيما يتعلق بتسليم صادرات الغذاء والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا".وقال الوزير خلال كلمته: "ألاحظ بارتياح أن الدول الأفريقية تتخذ موقفا متوازنا وموضوعيا فيما يتعلق بما يحدث في أوكرانيا وما حولها، ونعلم أن السلوك غير الرسمي للدول الغربية يثير أحيانًا رفضًا صريحًا في القارة الأفريقية".وأشار لافروف إلى أن روسيا "تقدر تقديراً عالياً استعداد الدول الأفريقية لتوسيع الحوار السياسي مع روسيا، وبناء تفاعل اقتصادي وإنساني وغير ذلك".كما أشار لافروف إلى أن بعض الدول الأفريقية "تعتمد بشكل حاسم على إمدادات الغذاء من روسيا".وتابع لافروف: "نحن نعلم أن دول إفريقيا هي من بين أكثر البلدان ضعفا من حيث ضمان الأمن الغذائي، وبعض دول القارة تعتمد بشكل جذري على استيراد المنتجات الزراعية من روسيا، ونحن ندرك أن هذه الإمدادات صخمة".

https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الروسية-الحقائق-تشير-إلى-أن-بولندا-لديها-خطط-للتوسع-في-أوكرانيا-1062692065.html

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سيرغي لافروف, روسيا, أخبار أوكرانيا