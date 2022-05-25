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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الصينية-من-الضروري-إنشاء-ممر-أخضر-لتصدير-الحبوب-من-روسيا-وأوكرانيا-1062681887.html
الخارجية الصينية: من الضروري إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا
الخارجية الصينية: من الضروري إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا
دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية، في ظل الوضع الغذائي الصعب في العالم. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T08:55+0000
2022-05-25T08:55+0000
العالم
الصين
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بكين - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، عبر تقنية الفيديو: "في ظل الوضع الحالي، يجب على المجتمع الدولي الإصرار على وقف مبكر لإطلاق النار، وتوفير ممر أخضر لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ والصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف".وأكد الوزير الصيني أنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تثير اهتمام المجتمع الدولي، فإن الصين "لن تقف جانبا"، مضيفا أن بكين تقدم باستمرار مساعدات غذائية طارئة للدول الأكثر احتياجًا.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، متحدثاً عن عواقب العقوبات ضد روسيا، إنها ستؤدي إلى أزمة غذاء دولية كاملة مع احتمال حدوث مجاعة في بلدان معينة.
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العالم, الصين

الخارجية الصينية: من الضروري إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا

08:55 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنشاء "ممر أخضر" لتصدير الحبوب الروسية والأوكرانية، في ظل الوضع الغذائي الصعب في العالم.
بكين - سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله خلال محادثات مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، عبر تقنية الفيديو: "في ظل الوضع الحالي، يجب على المجتمع الدولي الإصرار على وقف مبكر لإطلاق النار، وتوفير ممر أخضر لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ والصين مستعدة للتعاون مع جميع الأطراف".

وأكد الوزير الصيني أنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التي تثير اهتمام المجتمع الدولي، فإن الصين "لن تقف جانبا"، مضيفا أن بكين تقدم باستمرار مساعدات غذائية طارئة للدول الأكثر احتياجًا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، متحدثاً عن عواقب العقوبات ضد روسيا، إنها ستؤدي إلى أزمة غذاء دولية كاملة مع احتمال حدوث مجاعة في بلدان معينة.
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