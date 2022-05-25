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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الدبيبة-لا-نريد-أن-نصبح-مرهونين-لأشخاص-لا-يريدون-إجراء-الانتخابات-1062693329.html
الدبيبة: لا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات
الدبيبة: لا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن "هناك أجساما منتهية منذ 8 سنوات ولا تزال باقية، ولا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:36+0000
2022-05-25T13:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف الدبيبة، خلال اللقاء التشاوري لدعم الانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء، أن "تغيير المجلس الرئاسي أو الحكومة سيتم بعد انتخابات حقيقية، وسنُسلم السلطة في أول جلسة للبرلمان الجديد".وتابع: "ما تم التصويت عليه في جنيف 4 أشخاص، 3 أشخاص من المجلس الرئاسي، وشخص واحد وهو رئيس الحكومة".وأوضح الدبيبة أن "ثقة الحكومة التي أسقطها البرلمان، لم يتمكن من إسقاطها عن الأشخاص الأربعة، لأن الأربعة اختيروا وفق آلية مرحلة انتقالية للوصول إلى الانتخابات".وقال "إذا رأى أحد أن الرئاسي والحكومة محل شك في شهر يونيو/ حزيران، فليجروا انتخابات قبل هذه المدة، ويجهزوا القوانين اللازمة لها ونحن سنجريها ونسلم السلطة".ولفت "من حقنا أن يكون هناك مجلس نواب جديد به شباب ووجوه جديدة، والضغط هو ما سيجبرهم على إجراء الانتخابات، كما حدث في لبنان، ولو أرادوا الصالح فليغادر مجلسي النواب والدولة المشهد، وكل الحكومات الموجودة وأنا أولهم سأخرج من المشهد".واختتم "مستعد للانسحاب من المشهد بالكامل، كي نصل لانتخابات حقيقية، لكن لعبة تشكيل حكومة أخرى لن يقبلها الشعب الليبي".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/الدبيبة-يؤكد-استعداد-حكومته-لإجراء-الانتخابات-الليبية-منتصف-العام-ويتهم-باشاغا-بعرقلتها-1062365676.html
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أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة: لا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات

13:36 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن "هناك أجساما منتهية منذ 8 سنوات ولا تزال باقية، ولا نريد أن نصبح مرهونين لأشخاص لا يريدون إجراء الانتخابات".
وأضاف الدبيبة، خلال اللقاء التشاوري لدعم الانتخابات في طرابلس، اليوم الأربعاء، أن "تغيير المجلس الرئاسي أو الحكومة سيتم بعد انتخابات حقيقية، وسنُسلم السلطة في أول جلسة للبرلمان الجديد".
وتابع: "ما تم التصويت عليه في جنيف 4 أشخاص، 3 أشخاص من المجلس الرئاسي، وشخص واحد وهو رئيس الحكومة".
وأوضح الدبيبة أن "ثقة الحكومة التي أسقطها البرلمان، لم يتمكن من إسقاطها عن الأشخاص الأربعة، لأن الأربعة اختيروا وفق آلية مرحلة انتقالية للوصول إلى الانتخابات".
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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17 مايو, 19:35 GMT
وقال "إذا رأى أحد أن الرئاسي والحكومة محل شك في شهر يونيو/ حزيران، فليجروا انتخابات قبل هذه المدة، ويجهزوا القوانين اللازمة لها ونحن سنجريها ونسلم السلطة".
وأكد قائلا "لا نريد الحديث بفكرة، لماذا يتحدثون عنا ولا يتحدثون عن هذه الأجسام المنتهية الصلاحية، لكنها حقيقة".
ولفت "من حقنا أن يكون هناك مجلس نواب جديد به شباب ووجوه جديدة، والضغط هو ما سيجبرهم على إجراء الانتخابات، كما حدث في لبنان، ولو أرادوا الصالح فليغادر مجلسي النواب والدولة المشهد، وكل الحكومات الموجودة وأنا أولهم سأخرج من المشهد".
واختتم "مستعد للانسحاب من المشهد بالكامل، كي نصل لانتخابات حقيقية، لكن لعبة تشكيل حكومة أخرى لن يقبلها الشعب الليبي".
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