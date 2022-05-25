https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئاسة-التركية-يجب-تلبية-مطالبنا-من-جانب-السويد-وفنلندا-قبل-دخول-الناتو-وفق-جدول-زمني-1062703356.html
الرئاسة التركية: يجب تلبية مطالبنا من جانب السويد وفنلندا قبل دخول الناتو وفق جدول زمني
الرئاسة التركية: يجب تلبية مطالبنا من جانب السويد وفنلندا قبل دخول الناتو وفق جدول زمني
قالت تركيا إن تلبية مطالبها لدى السويد وفنلندا، والتي تشترط الوفاء بها قبل قبول طلب انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي، يجب أن تتم وفق جدول زمني، مؤكدة أنها... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T17:23+0000
2022-05-25T17:23+0000
2022-05-25T17:23+0000
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وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، "طلبنا من الوفدين الفنلندي والسويدي اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد القلق الأمني لتركيا والقضاء على التهديدات الإرهابية الناجمة عن البلدين"، مضيفا، " أكدنا أنه لا فرق بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وطرحنا خلال المحادثات إعادة الإرهابيين لتركيا".وتابع كالين، " أكدنا للوفدين الفنلندي والسويدي أن عضوية بلديهما في الناتو لن تتم طالما لا تتخذ خطوات ملموسة حيال الإرهاب"، مؤكدا أنه "يجب تلبية المطالب (التركية) في إطار جدول زمني محدد".وعن تواصل المحادثات مع السويد وفنلندا في ذلك الشأن، قال قالين، "سنواصل المحادثات مع السويد وفنلندا لكن لا يوجد موعد محدد للمحادثات القادمة".
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الناتو, فلندا, السويد
الرئاسة التركية: يجب تلبية مطالبنا من جانب السويد وفنلندا قبل دخول الناتو وفق جدول زمني
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قالت تركيا إن تلبية مطالبها لدى السويد وفنلندا، والتي تشترط الوفاء بها قبل قبول طلب انضمام البلدين لحلف شمال الأطلسي، يجب أن تتم وفق جدول زمني، مؤكدة أنها أثارت مع البلدين مسألة تسليم المنتمين لحزب العمال الكردستاني لها.
وقال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، "طلبنا من الوفدين الفنلندي والسويدي اتخاذ خطوات ملموسة لتبديد القلق الأمني لتركيا والقضاء على التهديدات الإرهابية الناجمة عن البلدين"، مضيفا، " أكدنا أنه لا فرق بين حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وطرحنا خلال المحادثات إعادة الإرهابيين لتركيا".
ولفت إلى أنه "كانت هناك مطالب من تركيا لفك الحصار المفروض على الصناعات الدفاعية، ونحن رأينا أن هناك موقف إيجابي في فك هذا الحصار، وأعتقد أن الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) أكد مرة أخرى أن الدول الحليفة في الناتو لا يمكن أن تفرض على بعضها البعض عقوبات".
وتابع كالين، " أكدنا للوفدين الفنلندي والسويدي أن عضوية بلديهما في الناتو لن تتم طالما لا تتخذ خطوات ملموسة حيال الإرهاب"، مؤكدا أنه "يجب تلبية المطالب (التركية) في إطار جدول زمني محدد".
وعن تواصل المحادثات مع السويد وفنلندا في ذلك الشأن، قال قالين، "سنواصل المحادثات مع السويد وفنلندا لكن لا يوجد موعد محدد للمحادثات القادمة".