https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئيس-الجزائري-يصل-إلى-إيطاليا-في-زيارة-رسمية-1062703559.html
الرئيس الجزائري يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية
الرئيس الجزائري يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية
وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الايطالي، سيرجيو ماتاريلا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T17:33+0000
2022-05-25T17:33+0000
2022-05-25T17:33+0000
العالم العربي
الحكومة الجزائرية الجديدة
زيارة
إيطاليا
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وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار روما الدولي ليوناردو دا فنشي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، وسفير الجزائر بإيطاليا وأعضاء من السلك الديبلوماسي العربي والإفريقي المعتمد بروما.هذا وخصصت إيطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي للمرافقة الشرفية لطائرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وقد حطت طائرة الرئيس تبون قبل قليل بمطار روما الدولي فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحكومة الجزائرية الجديدة, زيارة, إيطاليا
الرئيس الجزائري يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية
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وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الايطالي، سيرجيو ماتاريلا.
وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار روما الدولي ليوناردو دا فنشي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، وسفير الجزائر بإيطاليا وأعضاء من السلك الديبلوماسي العربي والإفريقي المعتمد بروما.
هذا وخصصت إيطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي للمرافقة الشرفية لطائرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية، أن مرافقة المقاتلتين الإيطاليتين، جاء ترحيبًا برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لزيارته روما اليوم.
وقد حطت طائرة الرئيس تبون قبل قليل بمطار روما الدولي فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي.