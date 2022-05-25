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https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرئيس-الصربي-فرض-عقوبات-على-روسيا-حاليا-غير-ممكن--1062705887.html
الرئيس الصربي: فرض عقوبات على روسيا حاليا غير ممكن
الرئيس الصربي: فرض عقوبات على روسيا حاليا غير ممكن
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن أن تفرض بلاده عقوبات على روسيا في الوقت الحالي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T19:26+0000
2022-05-25T19:26+0000
صربيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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بلغراد- سبوتنيك. جاء هذا ردا على سؤال من قبل التليفزيون الوطني الصربي بشأن فرض عقوبات ضد روسيا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.وقال الرئيس الصربي: "حاليا لا توجد هذه الإمكانية. ماذا سيحدث في المستقبل، لا أعرف ما ستجلبه هذه الحياة، وكيف سيبدو كل شيء".وأضاف: "لست من أولئك الأشخاص الذي يعدون بشيء ثم لا يفعلونه".وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.هذا وأقرت المفوضية الأوروبية في الـ16 من أيار/مايو الجاري بأن المفاوضات الجارية منذ أسبوعين مع هنغاريا، لسحب اعتراضها على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت بودابست آخر عرض قدّمه الاتحاد الأوروبي، للتعويض على قبول بودابست بوقف استيراد النفط الروسي ومشتقاته.وأعلن المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، أن هنغاريا طلبت إحالة ملفّ حظر النفط الروسي إلى القمة الاستثنائية المقبلة في نهاية الشهر الجاري. مشددا على أن تجاوز الوضع الراهن لم يعد ممكنا إلا على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/فوتشيتش-صربيا-تدفع-ثمنا-باهظا-لرفضها-فرض-عقوبات-على-روسيا-1062263524.html
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صربيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الرئيس الصربي: فرض عقوبات على روسيا حاليا غير ممكن

19:26 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicالانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد فوزه بالانتخابات، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد فوزه بالانتخابات، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن أن تفرض بلاده عقوبات على روسيا في الوقت الحالي.
بلغراد- سبوتنيك. جاء هذا ردا على سؤال من قبل التليفزيون الوطني الصربي بشأن فرض عقوبات ضد روسيا، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
فوتشيتش: صربيا تدفع ثمنا باهظا لرفضها فرض عقوبات على روسيا
15 مايو, 14:57 GMT
وقال الرئيس الصربي: "حاليا لا توجد هذه الإمكانية. ماذا سيحدث في المستقبل، لا أعرف ما ستجلبه هذه الحياة، وكيف سيبدو كل شيء".
وأضاف: "لست من أولئك الأشخاص الذي يعدون بشيء ثم لا يفعلونه".
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
وشملت العقوبات حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، فضلا عن محاولات إيجاد مصادر بديلة للطاقة الروسية.
هذا وأقرت المفوضية الأوروبية في الـ16 من أيار/مايو الجاري بأن المفاوضات الجارية منذ أسبوعين مع هنغاريا، لسحب اعتراضها على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، قد وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت بودابست آخر عرض قدّمه الاتحاد الأوروبي، للتعويض على قبول بودابست بوقف استيراد النفط الروسي ومشتقاته.
وأعلن المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، أن هنغاريا طلبت إحالة ملفّ حظر النفط الروسي إلى القمة الاستثنائية المقبلة في نهاية الشهر الجاري. مشددا على أن تجاوز الوضع الراهن لم يعد ممكنا إلا على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
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