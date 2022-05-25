https://arabic.sputniknews.com/20220525/الرغبة-الشديدة-في-تناول-هذه-الأطعمة-قد-تشير-إلى-الخرف-1062677817.html

الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة قد تشير إلى الخرف

الرغبة الشديدة في تناول هذه الأطعمة قد تشير إلى الخرف

عندما يتحدث الناس عن الخرف، فإنهم يقصدون عادةً إما مجموعة واسعة جدًا من الأعراض أو مرض ألزهايمر، وهو أكثر أشكال الخرف شيوعًا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T05:00+0000

2022-05-25T05:00+0000

2022-05-25T05:00+0000

علوم

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ومع ذلك، هناك أشكال أخرى من هذا المرض، بما في ذلك الخرف الجبهي الصدغي. إذا كنت تعاني من رغبة قوية في تناول أطعمة معينة، فقد يكون هذا أحد أعراض هذا النوع من الخرف.بالمعنى الإحصائي، الخرف هو السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة. كل عام يموت نحو 67000 شخص من هذا المرض، حسب صحيفة "إكسبرس".لذلك، يعمل العلماء بنشاط على تطوير علاجات جديدة لأنواع مختلفة من الخرف، بما في ذلك الخرف الجبهي الصدغي. هذا النوع من المرض، وهو أقل شيوعًا من مرض ألزهايمر، يسبب مشاكل في السلوك والكلام.مثل أشكال الخرف الأخرى، يصاحب الخرف الجبهي الصدغي مجموعة من الأعراض.يمكن أن تتعلق هذه الأعراض بجوانب مختلفة من حياة الشخص، بما في ذلك نظامه الغذائي.وفقًا لجمعية ألزهايمر الخيرية في المملكة المتحدة، فإن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الخرف "قد يعانون من شغف قوي للأطعمة السكرية والدهنية والكربوهيدراتية وغالبًا ما ينسون آداب المائدة".ويضيف خبراء المنظمة: "يمكن للأشخاص المصابين بهذا النوع من الخرف أن يتوقفوا عن الشعور بالكمية المناسبة - في الطعام أو في شرب الكحول أو في التدخين".بالإضافة إلى التغييرات في عادات الأكل، تشمل أعراض الخرف الجبهي الصدغي ما يلي:-عدم الإحساس والفظاظة.-سلوك متهوراختفاء المحظورات-خمول ملحوظ-فقدان الاهتمام بالناس والأشياء-فقدان الحافز والتطلعات-الإجراءات النمطية المتكررة-الإفراط في تناول الطعام القهري-تجاهل النظافة الشخصية.-استخدام غير صحيح للكلمات-عدم القدرة على تذكر الكلمة الصحيحة-تكرار مجموعة محدودة من العبارات-عدم القدرة على فهم معنى الكلمات العادية.

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علوم