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السعودية... تحذير للمستثمرين من محتالين يدعون أنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية
السعودية... تحذير للمستثمرين من محتالين يدعون أنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية
حذرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، من محتالين يدعون أنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T14:15+0000
2022-05-25T14:15+0000
السعودية
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ووجهت الهيئة تحذيرها للمستثمرين في السعودية، "من الانسياق أو التعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات".وقالت هيئة السوق المالية، عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، إنها تحذر المستثمرين، تجنبا لوقوعهم ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.وأشارت الهيئة إلى أن "هيئة الأوراق المالية في الإمارات، لاحظت في الآونة الأخيرة، تواصل بعض الأشخاص مع المستثمرين في المملكة، مدعين أنهم موظفون لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، خلافا للواقع".وفي سياق متصل، كانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، حذرت، في أبريل/ نيسان الماضي، من الانسياق وراء هذه الاتصالات، ومن التعامل مع المتصلين تجنبًا للتعرض لأي عمليات نصب أو احتيال.وأكدت الهيئة أن "التواصل مع موظفيها يتم فقط من خلال بيانات الاتصال المنشورة بالموقع الإلكتروني للهيئة دون غيرها".
https://arabic.sputniknews.com/20210331/أكبر-بورصات-العربية-في-السعودية-توجه-دعوة-اقتصادية-هامة-1048524030.html
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السعودية... تحذير للمستثمرين من محتالين يدعون أنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

14:15 GMT 25.05.2022
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حذرت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، من محتالين يدعون أنهم موظفون بهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.
ووجهت الهيئة تحذيرها للمستثمرين في السعودية، "من الانسياق أو التعامل مع من يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات".
وقالت هيئة السوق المالية، عبر حسابها الرسمي، بموقع "تويتر"، إنها تحذر المستثمرين، تجنبا لوقوعهم ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.
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وأشارت الهيئة إلى أن "هيئة الأوراق المالية في الإمارات، لاحظت في الآونة الأخيرة، تواصل بعض الأشخاص مع المستثمرين في المملكة، مدعين أنهم موظفون لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، خلافا للواقع".
وفي سياق متصل، كانت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، حذرت، في أبريل/ نيسان الماضي، من الانسياق وراء هذه الاتصالات، ومن التعامل مع المتصلين تجنبًا للتعرض لأي عمليات نصب أو احتيال.
وأكدت الهيئة أن "التواصل مع موظفيها يتم فقط من خلال بيانات الاتصال المنشورة بالموقع الإلكتروني للهيئة دون غيرها".
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