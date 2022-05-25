السفير الروسي في الجزائر: الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن بينما أتى مثيله الروسي بثماره
© AP Photoالماليون يتظاهرون ضد فرنسا، ودعمًا لروسيا في الذكرى الستين لاستقلال جمهورية مالي في عام 1960 في باماكو، مالي 22 سبتمبر 2020
© AP Photo
قال السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلايف، اليوم الأربعاء، إن الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، مضيفا أنه بمقابل ذلك أتى الوجود الروسي في مالي بثمار ملموسة في مسألة الأمن والاستقرار خلال أشهر قليلة.
الجزائر - سبوتنيك. وأكد بيلايف، في مؤتمر صحفي أن "الوجود الفرنسي في مالي لم يؤد لأي نتيجة ولم يحقق الأمن والاستقرار في مالي"، مضيفا: "الوجود الروسي في مالي أتى بثمار ملموسة بخصوص الأمن والاستقرار خلال أشهر قليلة"، مشيرا إلى أن "هناك مستقبل واعد للعلاقات الروسية والمالية".
وحول العلاقات بين روسيا والجزائر، قال بيلايف: "اتفقنا على تسريع التحضيرات لزيارة الرئيس تبون إلى روسيا لتوقيع وثيقة استراتيجية بديلة لإعلان الشراكة الموقع سنة 2001".
وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، قال السفير الروسي في الجزائر: "تشاورنا مستمر مع الجزائر حيال القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وموقفنا يدعو لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة"، مضيفا: "من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي تقرير مصيرهما".
وحول العلاقات بين روسيا والجزائر، قال بيلايف: "اتفقنا على تسريع التحضيرات لزيارة الرئيس تبون إلى روسيا لتوقيع وثيقة استراتيجية بديلة لإعلان الشراكة الموقع سنة 2001".
وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، قال السفير الروسي في الجزائر: "تشاورنا مستمر مع الجزائر حيال القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وموقفنا يدعو لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة"، مضيفا: "من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي تقرير مصيرهما".