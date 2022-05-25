عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/السفير-الروسي-في-الجزائر-الوجود-الفرنسي-في-مالي-لم-يحقق-الأمن-بينما-أتى-مثيله-الروسي-بثماره-1062690076.html
السفير الروسي في الجزائر: الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن بينما أتى مثيله الروسي بثماره
السفير الروسي في الجزائر: الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن بينما أتى مثيله الروسي بثماره
قال السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلايف، اليوم الأربعاء، إن الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، مضيفا أنه بمقابل ذلك أتى الوجود... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T12:14+0000
2022-05-25T12:14+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049148530_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_496def9b38c4a826cb80edf0d96de622.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وأكد بيلايف، في مؤتمر صحفي أن "الوجود الفرنسي في مالي لم يؤد لأي نتيجة ولم يحقق الأمن والاستقرار في مالي"، مضيفا: "الوجود الروسي في مالي أتى بثمار ملموسة بخصوص الأمن والاستقرار خلال أشهر قليلة"، مشيرا إلى أن "هناك مستقبل واعد للعلاقات الروسية والمالية".وحول العلاقات بين روسيا والجزائر، قال بيلايف: "اتفقنا على تسريع التحضيرات لزيارة الرئيس تبون إلى روسيا لتوقيع وثيقة استراتيجية بديلة لإعلان الشراكة الموقع سنة 2001".وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، قال السفير الروسي في الجزائر: "تشاورنا مستمر مع الجزائر حيال القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وموقفنا يدعو لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة"، مضيفا: "من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي تقرير مصيرهما".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1049148530_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_5197d3eeda87eeaf19ea0b96819114a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي

السفير الروسي في الجزائر: الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن بينما أتى مثيله الروسي بثماره

12:14 GMT 25.05.2022
© AP Photoالماليون يتظاهرون ضد فرنسا، ودعمًا لروسيا في الذكرى الستين لاستقلال جمهورية مالي في عام 1960 في باماكو، مالي 22 سبتمبر 2020
الماليون يتظاهرون ضد فرنسا، ودعمًا لروسيا في الذكرى الستين لاستقلال جمهورية مالي في عام 1960 في باماكو، مالي 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلايف، اليوم الأربعاء، إن الوجود الفرنسي في مالي لم يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، مضيفا أنه بمقابل ذلك أتى الوجود الروسي في مالي بثمار ملموسة في مسألة الأمن والاستقرار خلال أشهر قليلة.
الجزائر - سبوتنيك. وأكد بيلايف، في مؤتمر صحفي أن "الوجود الفرنسي في مالي لم يؤد لأي نتيجة ولم يحقق الأمن والاستقرار في مالي"، مضيفا: "الوجود الروسي في مالي أتى بثمار ملموسة بخصوص الأمن والاستقرار خلال أشهر قليلة"، مشيرا إلى أن "هناك مستقبل واعد للعلاقات الروسية والمالية".

وحول العلاقات بين روسيا والجزائر، قال بيلايف: "اتفقنا على تسريع التحضيرات لزيارة الرئيس تبون إلى روسيا لتوقيع وثيقة استراتيجية بديلة لإعلان الشراكة الموقع سنة 2001".

وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، قال السفير الروسي في الجزائر: "تشاورنا مستمر مع الجزائر حيال القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وموقفنا يدعو لتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة"، مضيفا: "من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي تقرير مصيرهما".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала