https://arabic.sputniknews.com/20220525/الصحة-المغربية-تعلن-سلبية-نتائج-اختبارات-المشتبه-في-إصابتهم-بجدري-القردة--1062704114.html
الصحة المغربية تعلن سلبية نتائج اختبارات المشتبه في إصابتهم بجدري القردة
الصحة المغربية تعلن سلبية نتائج اختبارات المشتبه في إصابتهم بجدري القردة
أعلن المغرب سلبية نتائج اختبارات أجريت على 3 أشخاص كان يشتبه في إصابتهم بمرض جدري القردة المعدي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T18:03+0000
2022-05-25T18:03+0000
2022-05-25T18:03+0000
أخبار المغرب اليوم
جدري القردة
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقالت الوزارة في بيان إن "النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة جاءت سلبية".وأفاد بيان الوزارة أن الأشخاص الثلاثة في حالة صحية "جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية".وأوضح البيان أن المعطيات الوبائية المسجلة في البلاد تفيد بأنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القردة.وكانت الوزارة أعلنت يوم الاثنين الماضي الاشتباه في ثلاث إصابات بهذا المرض، وتم إخضاعها للمراقبة الطبية.ونشرت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة ، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/المغرب-يدخل-معركة-تفشي-ظاهرة-الغش-في-الامتحانات--1062549763.html
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أخبار المغرب اليوم, جدري القردة
الصحة المغربية تعلن سلبية نتائج اختبارات المشتبه في إصابتهم بجدري القردة
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أعلن المغرب سلبية نتائج اختبارات أجريت على 3 أشخاص كان يشتبه في إصابتهم بمرض جدري القردة المعدي.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء المغربية
الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان إن "النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدري القردة جاءت سلبية".
وأفاد بيان الوزارة أن الأشخاص الثلاثة في حالة صحية "جيدة وتحت الرعاية الصحية والمراقبة الطبية".
وأوضح البيان أن المعطيات الوبائية المسجلة في البلاد تفيد بأنه لم يتم تسجيل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القردة
.
وكانت الوزارة أعلنت يوم الاثنين الماضي الاشتباه في ثلاث إصابات بهذا المرض، وتم إخضاعها للمراقبة الطبية.
ونشرت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا دليلا تعريفيا حول فيروس جدري القردة ، بعد تسجيل حوالي 80 حالة مشتبه بها حتى الآن في أوروبا وأميركا وأستراليا.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
و جدري القردة موجود بشكل أساسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب أفريقيا، ولكن ظهر المرض في أجزاء أخرى من العالم في الأيام الأخيرة. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.
واعتبر خبراء آخرون أن انتشار هذا الوباء في أوروبا قد يشير إلى طفرات جديدة أصبحت قادرة على الانتشار خارج البيئات الاستوائية الماطرة.