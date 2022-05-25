https://arabic.sputniknews.com/20220525/الصين-تسعى-لتوقيع-اتفاقية-تعاون-شامل-مع-10-دول-من-المحيط-الهادئ-1062684438.html

الصين تسعى لتوقيع اتفاقية "تعاون شامل" مع 10 دول من المحيط الهادئ

الصين تسعى لتوقيع اتفاقية "تعاون شامل" مع 10 دول من المحيط الهادئ

تسعى الصين لضم 10 دول صغيرة في المحيط الهادئ لاتفاقية تعاون شامل معها، حيث تتضمن إلى جانب التعاون الأمني عدة جوانب أخرى منها مصايد الأسماك. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T10:08+0000

2022-05-25T10:08+0000

2022-05-25T10:08+0000

الصين

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وقالت "أسوشيتد برس" التي حصلت على نسخة من مسودة الاتفاقية، إن الصين تريد تدريب عناصر أمنية في المحيط الهادئ، والعمل كفريق واحد على "الأمن التقليدي وغير التقليدي" وتوسيع التعاون في إنفاذ القانون.أهداف الاتفاقيةوتريد الصين كذلك من خلال الاتفاقية وضع خطة بحرية مشتركة لمصايد الأسماك، تشمل صيد التونة المربح في المحيط الهادئ، وزيادة التعاون في إدارة شبكات الإنترنت في المنطقة، وإنشاء معاهد كونفوشيوس الثقافية، مع إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة مع دول المحيط الهادئ.يأتي تحرك الصين في الوقت الذي يجري فيه وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة على رأس وفد مكون من 20 شخصا خلال الأسبوع الجاري، إلى سبع من الدول التي يأمل أن تصادق على الاتفاقية وهي جزر سليمان، وكيريباتي، وساموا، وفيجي، وتونغا، وفانواتو، وبابوا غينيا الجديدة.كما يعقد وانغ اجتماعات افتراضية مع الموقعين المحتملين الثلاثة الآخرين، وهم جزر كوك ونيوي وولايات ميكرونيزيا الموحدة، ويأمل الجانب الصيني أن تصادق الدول على الاتفاقية بعد الاجتماع المقرر عقده في 30 مايو/ أيار، في فيجي مع وزراء خارجية كل من الدول العشر.مخاوف ومعارضةمن ناحية أخرى، عارض رئيس ميكرونيزيا، ديفيد بانويلو، الاتفاقية حيث بعث برسالة من ثماني صفحات إلى زعماء دول المحيط الهادئ الأخرى قائلا إن بلاده لن تؤيد الخطة وتحذر من عواقب وخيمة إذا صادقوا عليها.وبرر بانويلو معارضته للاتفاقية بأن وراء الكلمات الجذابة في الاتفاقية مثل "الإنصاف'' و''العدالة''، العديد من التفاصيل المثيرة للقلق، حيث تسمح الاتفاقية بفتح الباب أمام الصين لامتلاك والتحكم في مصايد الأسماك والبنية التحتية للاتصالات في المنطقة، وقال إن الصين يمكنها من خلال ذلك اعتراض رسائل البريد الإلكتروني والاستماع إلى المكالمات الهاتفية.من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الأربعاء، معرفته بأمر رسالة بانويلو، وأضاف: "لكنني لا أتفق على الإطلاق مع الحجة القائلة بأن التعاون بين الصين ودول جزر جنوب المحيط الهادئ سيؤدي إلى حرب باردة جديدة".وتابع المتحدث: "الصين لها تاريخ طويل من العلاقات الودية مع دول جزر جنوب المحيط الهادئ وقدمت لها منذ فترة طويلة المساعدة الاقتصادية والتقنية دون أي قيود سياسية".يذكر أن ميكرونيزيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة من خلال ميثاق الارتباط الحر، لكنها تمتلك أيضا ما وصفه بانويلو في رسالته بأنه "صداقة عظيمة" مع الصين يأمل أن تستمر على الرغم من معارضته للاتفاقية.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/-الخارجية-الصينية-أستراليا-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-تعمل-على-عسكرة-جنوب-المحيط-الهادئ--1062093782.html

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