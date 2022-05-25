https://arabic.sputniknews.com/20220525/العراق-اعتقال-5-متورطين-بمشاجرة-اندلعت-بين-تجار-أسلحة-شرقي-العاصمة-بغداد-1062704272.html
العراق... اعتقال 5 متورطين بمشاجرة اندلعت بين تجار أسلحة شرقي العاصمة بغداد
العراق... اعتقال 5 متورطين بمشاجرة اندلعت بين تجار أسلحة شرقي العاصمة بغداد
اعتقلت مصالح الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، 5 متورطين بمشاجرة اندلعت بين تجار أسلحة شرقي العاصمة بغداد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T18:09+0000
2022-05-25T18:09+0000
2022-05-25T18:09+0000
العالم العربي
العراق
مبيعات الأسلحة
الشرطة
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وأفادت موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر أممي قوله، إن "القوات الامنية تدخلت لفض مشاجرة بين تجار أسلحة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قطاع 30 في مدينة الصدر شرقي العاصمة".هذا وكشفت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، تفاصيل جديدة بشأن محال بيع الأسلحة في البلاد.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا: "هناك تعليمات سابقة بمنع محال بيع الأسلحة"، مشيرا إلى أن "موضوع بيع الأسلحة انتهى".وتابع، "في وزارة الداخلية توجد هنالك لجنة حصر السلاح بيد الدولة وهذه اللجنة وضعت دراسات وقدمت بحوث ومقترحات تصب في عملية حصر السلاح بيد الدولة وهو منهج تسير عليه الحكومية العراقية الآن".
العراق
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, مبيعات الأسلحة, الشرطة
العراق... اعتقال 5 متورطين بمشاجرة اندلعت بين تجار أسلحة شرقي العاصمة بغداد
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اعتقلت مصالح الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، 5 متورطين بمشاجرة اندلعت بين تجار أسلحة شرقي العاصمة بغداد.
وأفادت موقع "السومرية نيوز" نقلا عن مصدر أممي قوله، إن "القوات الامنية تدخلت لفض مشاجرة بين تجار أسلحة تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن قطاع 30 في مدينة الصدر شرقي العاصمة".
وأشار المصدر إلى "اعتقال 5 أشخاص كحصيلة أولية".
هذا وكشفت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق، تفاصيل جديدة بشأن محال بيع الأسلحة في البلاد.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا: "هناك تعليمات سابقة بمنع محال بيع الأسلحة"، مشيرا إلى أن "موضوع بيع الأسلحة انتهى".
وأضاف المحنا، أن "المحال الموجودة حاليا يقتصر علمها على بيع بنادق الصيد واكسسوارات الأسلحة مثل قبضة البندقية وعتاد أسلحة الصيد، باستثناء عشر محلات فقط لبيع السلاح في عموم مناطق البلاد وفق شروط أعدتها وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".
وتابع، "في وزارة الداخلية توجد هنالك لجنة حصر السلاح بيد الدولة وهذه اللجنة وضعت دراسات وقدمت بحوث ومقترحات تصب في عملية حصر السلاح بيد الدولة وهو منهج تسير عليه الحكومية العراقية الآن".