https://arabic.sputniknews.com/20220525/القضاء-المصري-يغرم-السفارة-الأمريكية-في-القاهرة-50-ألف-جنيه-بسبب-وفاة-موظف-1062688131.html
القضاء المصري يغرم السفارة الأمريكية في القاهرة 50 ألف جنيه بسبب وفاة موظف
القضاء المصري يغرم السفارة الأمريكية في القاهرة 50 ألف جنيه بسبب وفاة موظف
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكما بتغريم السفارة الأمريكية في القاهرة، مبلغ 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي أثناء العمل لدى السفارة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:22+0000
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كانت أسرة المتوفي قد أقامت الدعوة رقم 886 لسنة 2021، مطالبين فيها تعويضا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.وطالبت أسرة العامل المتوفي بتعويض عن الفترة التي قضاها في العمل بالسفارة.وأصدرت المحكمة المصرية، حكما قضائيا لصالح أسرة الموظف المتوفي، بتعويض مالي قدره 50 ألف جنيه من السفارة، إلا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة، استأنفت على الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/إحالة-أوراق-10-أعضاء-بجماعة-الإخوان-المسلمين-في-مصر-إلى-المفتي-1057462260.html
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القضاء المصري يغرم السفارة الأمريكية في القاهرة 50 ألف جنيه بسبب وفاة موظف
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أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكما بتغريم السفارة الأمريكية في القاهرة، مبلغ 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي أثناء العمل لدى السفارة.
كانت أسرة المتوفي قد أقامت الدعوة رقم 886 لسنة 2021، مطالبين فيها تعويضا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.
وطالبت أسرة العامل المتوفي بتعويض عن الفترة التي قضاها في العمل بالسفارة.
وأصدرت المحكمة المصرية، حكما قضائيا لصالح أسرة الموظف المتوفي، بتعويض مالي قدره 50 ألف جنيه من السفارة، إلا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة
، استأنفت على الحكم.