عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/القضاء-المصري-يغرم-السفارة-الأمريكية-في-القاهرة-50-ألف-جنيه-بسبب-وفاة-موظف-1062688131.html
القضاء المصري يغرم السفارة الأمريكية في القاهرة 50 ألف جنيه بسبب وفاة موظف
القضاء المصري يغرم السفارة الأمريكية في القاهرة 50 ألف جنيه بسبب وفاة موظف
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكما بتغريم السفارة الأمريكية في القاهرة، مبلغ 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي أثناء العمل لدى السفارة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:22+0000
2022-05-25T11:22+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/42/1043104265_0:274:2901:1906_1920x0_80_0_0_aff2748fcb20aff552c52a8b8a31d936.jpg
كانت أسرة المتوفي قد أقامت الدعوة رقم 886 لسنة 2021، مطالبين فيها تعويضا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.وطالبت أسرة العامل المتوفي بتعويض عن الفترة التي قضاها في العمل بالسفارة.وأصدرت المحكمة المصرية، حكما قضائيا لصالح أسرة الموظف المتوفي، بتعويض مالي قدره 50 ألف جنيه من السفارة، إلا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة، استأنفت على الحكم.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/إحالة-أوراق-10-أعضاء-بجماعة-الإخوان-المسلمين-في-مصر-إلى-المفتي-1057462260.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104310/42/1043104265_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b3823c8eeccdf5e9a462d189737f3baf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن

القضاء المصري يغرم السفارة الأمريكية في القاهرة 50 ألف جنيه بسبب وفاة موظف

11:22 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
تابعنا عبرTelegram
أصدرت محكمة استئناف القاهرة، حكما بتغريم السفارة الأمريكية في القاهرة، مبلغ 50 ألف جنيه لصالح أسرة موظف بالسفارة، توفي أثناء العمل لدى السفارة.
كانت أسرة المتوفي قد أقامت الدعوة رقم 886 لسنة 2021، مطالبين فيها تعويضا من السفارة الأمريكية بالقاهرة، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
القضاء المصري يحيل أوراق 10 أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي
30 يناير, 13:00 GMT
وطالبت أسرة العامل المتوفي بتعويض عن الفترة التي قضاها في العمل بالسفارة.
وأصدرت المحكمة المصرية، حكما قضائيا لصالح أسرة الموظف المتوفي، بتعويض مالي قدره 50 ألف جنيه من السفارة، إلا أن السفارة الأمريكية بالقاهرة، استأنفت على الحكم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала