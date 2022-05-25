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https://arabic.sputniknews.com/20220525/القنصل-الروسي-بمدينة-هيوستن-لا-معلومات-عن-وجود-ناطقين-بالروسية-بين-ضحايا-إطلاق-النار-بتكساس-1062677404.html
القنصل الروسي في هيوستن: لا معلومات عن وجود ناطقين بالروسية بين ضحايا مدرسة تكساس
القنصل الروسي في هيوستن: لا معلومات عن وجود ناطقين بالروسية بين ضحايا مدرسة تكساس
أكد القنصل العام الروسي في مدينة هيوستن الأمريكية، ألكسندر زاخاروف، عدم ورود معلومات عن وجود أطفال ناطقين باللغة الروسية بين ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T04:24+0000
2022-05-25T05:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال زاخاروف لوكالة "سبوتنيك": اتصلنا بمركز شرطة مدينة يوفالد، و لم ترد أي بيانات عن وجود أطفال ناطقين بالروسية بين الضحايا والمصابين".وفي وقت سابق، أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية مقتل 18 تلميذا على الأقل، و3 بالغين ومدرسة جراء حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة يوفالد في الولاية، حيث أطلق مراهق عمره 18 سنة النار داخل المدرسة.
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القنصل الروسي في هيوستن: لا معلومات عن وجود ناطقين بالروسية بين ضحايا مدرسة تكساس

04:24 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 05:02 GMT 25.05.2022)
© AP Photo / Frank Franklin IIالشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
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أكد القنصل العام الروسي في مدينة هيوستن الأمريكية، ألكسندر زاخاروف، عدم ورود معلومات عن وجود أطفال ناطقين باللغة الروسية بين ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة "أوالد" الابتدائية في ولاية تكساس.
واشنطن - سبوتنيك. وقال زاخاروف لوكالة "سبوتنيك": اتصلنا بمركز شرطة مدينة يوفالد، و لم ترد أي بيانات عن وجود أطفال ناطقين بالروسية بين الضحايا والمصابين".
وفي وقت سابق، أعلنت سلطات ولاية تكساس الأمريكية مقتل 18 تلميذا على الأقل، و3 بالغين ومدرسة جراء حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة يوفالد في الولاية، حيث أطلق مراهق عمره 18 سنة النار داخل المدرسة.
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