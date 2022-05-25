https://arabic.sputniknews.com/20220525/الكاثوليكوس-آرام-الأول-يزور-كنائس-ديرالزور-جئنا-إلى-سوريا-للمساهمة-بإعادة-إعمارها-صور-1062703951.html

الكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور: جئنا إلى سوريا للمساهمة بإعادة إعمارها... صور

الكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور: جئنا إلى سوريا للمساهمة بإعادة إعمارها... صور

زار الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في "بيت كيليكيا الكبير"، كنيسة شهداء الأرمن في دير الزور وعدد من كنائس المدينة، واطلع مع الوفد المرافق... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T18:02+0000

2022-05-25T18:02+0000

2022-05-25T18:02+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1062703895_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_cde0dedc45ae569a353d7f1ee80a1dd1.jpg

وقام الكاثوليكوس كشيشيان خلال الصلاة في الكنيسة "بالترحم على الشهداء الأرمن الذين قضوا على يد الاحتلال العثماني"، والتي كانت حسب وصفه "إحدى أبشع جرائم الإبادة بحق الشعب الأرمني الأعزل، مؤكدا في ذلك حقده ودمويته واستهانته بالنفس البشرية وحقها في الحياة".وتضرع الكاثوليكوس كشيشيان إلى الله "أن تبقى سورية منتصرة ومقاومة في وجه المؤامرات والقوات المحتلة".وأضاف: "كنت يوم أمس في لقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد، وتحدثنا في هذا الأمر وأكدنا استعدادنا للمساهمة في إعمار ما خربه الإرهاب".وأشار إلى "التطور الكبير والملموس في واقع الحياة التي تشهده سورية التي تربطنا بها علاقات متينة ونحن على الدوام مع سورية شعباً وقيادة وسنبقى معاً يداً بيد وأدعو جميع الأرمن في كل أصقاع العالم للمساهمة في إعادة إعمار الكنيسة ودعم سورية في استعادة عافيتها".ويوم أمس، استقبل الرئيس بشار الأسد الكاثوليكوس آرام الأول راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق.ويذكر أن كنيسة شهداء الأرمن في دير الزور التي تضم متحفاً لشهداء الأرمن محجاً لأبناء الطائفة الأرمنية الذين كانوا يتوافدون إليها من كل أنحاء العالم تخليداً لذكرى الإبادة.والكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان هو الكاثوليكوس الحالي لـ "كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير" ومركزها انطلياس بلبنان، وهو رأس كنيسة الأرمن الأرثوذكس الذين ينتشرون في كل من سوريا ولبنان ودول الخليج وقبرص وإيران والولايات المتحدة الأميركية وكندا وغيرها.ورافق الكاثوليكوس كشيشيان خلال جولته في المدينة، أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، رائد الغضبان، ومحافظ دير الزور فاضل نجار، وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر العربية في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك