الكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور: جئنا إلى سوريا للمساهمة بإعادة إعمارها... صور
© Sputnik . Farouq Modhiالكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
© Sputnik . Farouq Modhi
زار الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في "بيت كيليكيا الكبير"، كنيسة شهداء الأرمن في دير الزور وعدد من كنائس المدينة، واطلع مع الوفد المرافق له على حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له هذه الكنائس خلال سنوات الحرب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة.
وقام الكاثوليكوس كشيشيان خلال الصلاة في الكنيسة "بالترحم على الشهداء الأرمن الذين قضوا على يد الاحتلال العثماني"، والتي كانت حسب وصفه "إحدى أبشع جرائم الإبادة بحق الشعب الأرمني الأعزل، مؤكدا في ذلك حقده ودمويته واستهانته بالنفس البشرية وحقها في الحياة".
وتضرع الكاثوليكوس كشيشيان إلى الله "أن تبقى سورية منتصرة ومقاومة في وجه المؤامرات والقوات المحتلة".
"أتينا إلى دير الزور لنجدد إيماننا وإصرارنا على إعادة إعمار هذه الكنيسة التي تم تدميرها بإيعاز من الأتراك العثمانيين الجدد، وللمساهمة في إعادة إعمار سورية التي تعرضت للتخريب على يد الإرهابيين".
وأضاف: "كنت يوم أمس في لقاء مع السيد الرئيس بشار الأسد، وتحدثنا في هذا الأمر وأكدنا استعدادنا للمساهمة في إعمار ما خربه الإرهاب".
© Sputnik . Farouq Modhiالكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
الكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
© Sputnik . Farouq Modhi
وأشار إلى "التطور الكبير والملموس في واقع الحياة التي تشهده سورية التي تربطنا بها علاقات متينة ونحن على الدوام مع سورية شعباً وقيادة وسنبقى معاً يداً بيد وأدعو جميع الأرمن في كل أصقاع العالم للمساهمة في إعادة إعمار الكنيسة ودعم سورية في استعادة عافيتها".
ويوم أمس، استقبل الرئيس بشار الأسد الكاثوليكوس آرام الأول راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق.
© Sputnik . Farouq Modhiالكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
الكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
© Sputnik . Farouq Modhi
ويذكر أن كنيسة شهداء الأرمن في دير الزور التي تضم متحفاً لشهداء الأرمن محجاً لأبناء الطائفة الأرمنية الذين كانوا يتوافدون إليها من كل أنحاء العالم تخليداً لذكرى الإبادة.
والكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان هو الكاثوليكوس الحالي لـ "كاثوليكوسية بيت كيليكيا الكبير" ومركزها انطلياس بلبنان، وهو رأس كنيسة الأرمن الأرثوذكس الذين ينتشرون في كل من سوريا ولبنان ودول الخليج وقبرص وإيران والولايات المتحدة الأميركية وكندا وغيرها.
© Sputnik . Farouq Modhiالكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
الكاثوليكوس آرام الأول يزور كنائس ديرالزور
© Sputnik . Farouq Modhi
ورافق الكاثوليكوس كشيشيان خلال جولته في المدينة، أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، رائد الغضبان، ومحافظ دير الزور فاضل نجار، وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر العربية في المحافظة وأعضاء مجلس الشعب.