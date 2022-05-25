https://arabic.sputniknews.com/20220525/المغرب-يعلن-سلبية-نتائج-الحالات-الثلاث-المشتبه-في-إصابتها-بجدري-القردة-1062685842.html
المغرب يعلن سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القردة
المغرب يعلن سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:29+0000
2022-05-25T10:29+0000
2022-05-25T10:29+0000
أخبار المغرب اليوم
جدري القردة
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وحسب موقع "هيسبريس"، قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، إن نتائج الاختبار الذي أجري على الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة ظهرت سلبية.وأضاف الوزير أن المغرب خالي حتى الأن من هذا الفيروس، ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين جدري القردة وبين أمراض أخرى.وأوضح أن جدري القردة، ينتمي لعائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، لا يدعو إلى القلق، حسب المعطيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.وكانت الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة قد ظهرت في الدار البيضاء، وبني ملال، وعين حرودة.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/حالة-تأهب-قصوى-في-المغرب-بعد-الاشتباه-في-إصابات-بجدري-القرود-1062662743.html
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أخبار المغرب اليوم, جدري القردة, العالم العربي
المغرب يعلن سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القردة
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة.
وحسب موقع "هيسبريس"
، قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، إن نتائج الاختبار الذي أجري على الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة ظهرت سلبية.
وأضاف الوزير أن المغرب
خالي حتى الأن من هذا الفيروس، ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين جدري القردة وبين أمراض أخرى.
وأوضح أن جدري القردة، ينتمي لعائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، لا يدعو إلى القلق، حسب المعطيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.
وكانت الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة قد ظهرت في الدار البيضاء، وبني ملال، وعين حرودة.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة
.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.