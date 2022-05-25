عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220525/المغرب-يعلن-سلبية-نتائج-الحالات-الثلاث-المشتبه-في-إصابتها-بجدري-القردة-1062685842.html
المغرب يعلن سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القردة
المغرب يعلن سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القردة
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:29+0000
2022-05-25T10:29+0000
أخبار المغرب اليوم
جدري القردة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
وحسب موقع "هيسبريس"، قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، إن نتائج الاختبار الذي أجري على الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة ظهرت سلبية.وأضاف الوزير أن المغرب خالي حتى الأن من هذا الفيروس، ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين جدري القردة وبين أمراض أخرى.وأوضح أن جدري القردة، ينتمي لعائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، لا يدعو إلى القلق، حسب المعطيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.وكانت الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة قد ظهرت في الدار البيضاء، وبني ملال، وعين حرودة.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة.وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/حالة-تأهب-قصوى-في-المغرب-بعد-الاشتباه-في-إصابات-بجدري-القرود-1062662743.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, جدري القردة, العالم العربي

المغرب يعلن سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بجدري القردة

10:29 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، سلبية نتائج الحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة.
وحسب موقع "هيسبريس"، قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، إن نتائج الاختبار الذي أجري على الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة ظهرت سلبية.
وأضاف الوزير أن المغرب خالي حتى الأن من هذا الفيروس، ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين جدري القردة وبين أمراض أخرى.
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
حالة تأهب قصوى في المغرب بعد الاشتباه في إصابات بجدري القرود
أمس, 15:51 GMT
وأوضح أن جدري القردة، ينتمي لعائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، لا يدعو إلى القلق، حسب المعطيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.
وكانت الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة قد ظهرت في الدار البيضاء، وبني ملال، وعين حرودة.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان عدد من الدول في أوروبا وأمريكا وأستراليا رصد عدد من حالات الإصابة بفيروس جدري القردة.
وكان الفيروس قد ظهر للمرة الأولى بين البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حين أصيب به طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، في منطقة اختفى منه الجدري عام 1968.
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا - سبوتنيك عربي
جدري القرود... الفيروس المميت يظهر مجددا ويفجر القلق في أوروبا
مشاهدة
22 مايو, 11:38 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала