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https://arabic.sputniknews.com/20220525/النمس-الإفريقي-حيوان-يتغذى-على-العقارب-ويتلذذ-بسمها-فيديو-1062702907.html
"النمس الإفريقي" حيوان يتغذى على العقارب ويتلذذ بسمها... فيديو
"النمس الإفريقي" حيوان يتغذى على العقارب ويتلذذ بسمها... فيديو
تتميز صحراء كاليهاري في جنوب غرب إفريقيا بمناخها القاسي، والذي يتميز بالحرارة المرتقعة التي تحتاج إلى جرعة عالية من القدرة على التأقلم في سبيل النجاة. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T17:22+0000
2022-05-25T17:22+0000
نادي الفيديو
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وتسببت ظروف الحياة الصعبة إلى تواجد فصائل حيوانات تمتلك خصائص تتماشى مع الظروف المحيطة.ونشرت قناة "بي بي سي إيرث" مقطعي فيديو للنمس الإفريقي أو "إبن عرس"، حيث ركزت على تفاصيل حياة المجموعات التي تعيش هذه الحيوانات الاجتماعية ضمنها.وركز المقطع الأول على هروب المجموعة من خطر محدق سببه حيوان الجقل أو "ابن آوى" الذي كان يتربص بالمكان، حيث فر جميع البالغين من المجموعة تاركين خلفهم جرائهم لا حول ولا قوة.إلا أن غريزة الأم دفعت إحدى الإناث إلى العودة لأدراجها كي تنقذ جراءها، ولكن الأوان قد فات بالنسبة لأحد الجراء الذي التقطه نسر جائع، وبالنهاية أنقذت الأم جروا واحدا.وأظهر الفيديو الآخر الحمية السامة (والمقززة للبعض)، والتي تتبعها هذه الحيوانات الفريدة.حيث أنهم يتغذون على الديدان، فيحفرون في الأرض للظفر بها، كما أنهم يأكلون الخنافس والنمل.ولم يقتصر النظام الغذائي لهلذه الثديات على الحشرات، بل أنهم يتغذون على العقارب الأفريقية السامة، بكبارهم وصغارهم، لامتلاكهم المناعة من سميتها.
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نادي الفيديو

"النمس الإفريقي" حيوان يتغذى على العقارب ويتلذذ بسمها... فيديو

17:22 GMT 25.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay / S. Nagel / نمس نائم
نمس نائم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
CC BY 2.0 / Pixabay / S. Nagel /
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تتميز صحراء كاليهاري في جنوب غرب إفريقيا بمناخها القاسي، والذي يتميز بالحرارة المرتقعة التي تحتاج إلى جرعة عالية من القدرة على التأقلم في سبيل النجاة.
وتسببت ظروف الحياة الصعبة إلى تواجد فصائل حيوانات تمتلك خصائص تتماشى مع الظروف المحيطة.
ونشرت قناة "بي بي سي إيرث" مقطعي فيديو للنمس الإفريقي أو "إبن عرس"، حيث ركزت على تفاصيل حياة المجموعات التي تعيش هذه الحيوانات الاجتماعية ضمنها.
وركز المقطع الأول على هروب المجموعة من خطر محدق سببه حيوان الجقل أو "ابن آوى" الذي كان يتربص بالمكان، حيث فر جميع البالغين من المجموعة تاركين خلفهم جرائهم لا حول ولا قوة.
إلا أن غريزة الأم دفعت إحدى الإناث إلى العودة لأدراجها كي تنقذ جراءها، ولكن الأوان قد فات بالنسبة لأحد الجراء الذي التقطه نسر جائع، وبالنهاية أنقذت الأم جروا واحدا.
وأظهر الفيديو الآخر الحمية السامة (والمقززة للبعض)، والتي تتبعها هذه الحيوانات الفريدة.
حيث أنهم يتغذون على الديدان، فيحفرون في الأرض للظفر بها، كما أنهم يأكلون الخنافس والنمل.
ولم يقتصر النظام الغذائي لهلذه الثديات على الحشرات، بل أنهم يتغذون على العقارب الأفريقية السامة، بكبارهم وصغارهم، لامتلاكهم المناعة من سميتها.
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