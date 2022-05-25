https://arabic.sputniknews.com/20220525/الهند-تتعهد-بمواصلة-تصدير-القمح-إلى-الدول-التي-تحتاجه-رغم-قرار-الحظر-1062701491.html

الهند تتعهد بمواصلة تصدير القمح إلى الدول التي تحتاجه رغم قرار الحظر

الهند تتعهد بمواصلة تصدير القمح إلى الدول التي تحتاجه رغم قرار الحظر

قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال اليوم الأربعاء، إن بلاده ستظل تصدر القمح للدول "الصديقة والمحتاجة"، لكنها لن ترفع الحظر عن الموردين من القطاع... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T16:50+0000

2022-05-25T16:50+0000

2022-05-25T16:50+0000

أخبار الهند اليوم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1049219302_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9c7d7dc08d88063ad0d4ea3123b6ca52.jpg

موسكو- سبوتنيك. وذكر الوزير عبر "تويتر": "صادرات القمح الهندية أقل من 1% من التجارة العالمية ويجب ألا تؤثر لوائح التصدير لدينا على الأسواق العالمية. نواصل السماح بالتصدير إلى الدول المعرضة للخطر والدول المجاورة".قال الوزير في خطابه أمام منتدى دافوس، إن الهند لا تعتزم رفع الحظر على صادرات القمح للموردين الخاصين، لأن هذا لن يفيد سوى الوسطاء والمضاربين في السوق السوداء ولن يساعد الدول المعرضة للخطر.في 14 مايو/ أيار، فرضت الهند حظرا على صادرات القمح بسبب ارتفاع أسعاره العالمية، مما قد يضر بالأمن الغذائي محليا وفي المنطقة. بعد القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارا للطن.وحثت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الهند يوم الثلاثاء، على إعادة النظر في الحظر، قائلة: "أرجو من الهند إعادة النظر في (حظر القمح) في أقرب وقت ممكن، لأنه كلما زاد عدد البلدان التي تفرض قيودا، زاد إغراء الآخرين للقيام بذلك، وسننتهي بمجتمع عالمي أقل استعدادا للتعامل مع الأزمة".وأضافت أن صادرات القمح الهندي يمكن أن تلعب دورا عالميا كبيرا، خاصة إذا ذهبت إلى دول مثل مصر أو لبنان، و"التي تواجه مخاطر أكبر من الاضطرابات الاجتماعية بصرف النظر عن مخاطر الجوع".

https://arabic.sputniknews.com/20220516/لماذا-قررت-الهند-فجأة-حظر-صادرات-قمح-وسط-أزمة-عالمية-بالفعل-1062305224.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الهند اليوم, اقتصاد