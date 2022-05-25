https://arabic.sputniknews.com/20220525/انسحاب-ميار-شريف-من-بطولة-رولان-غاروس-للتنس-وإعلامي-شهير-يكشف-السبب-1062694109.html

انسحاب ميار شريف من بطولة "رولان غاروس" للتنس وإعلامي شهير يكشف السبب

انسحاب ميار شريف من بطولة "رولان غاروس" للتنس وإعلامي شهير يكشف السبب

انسحبت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، من منافسات بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" إحدى بطولات غراند سلام المقامة حاليا. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T13:53+0000

2022-05-25T13:53+0000

2022-05-25T13:53+0000

رياضة

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وكانت اللاعبة المصرية قد تأهلت إلى الدور الثاني للبطولة للمرة الأولى في تاريخ تنس السيدات المصري، بعدما تفوقت على الأوكرانية ماتا كوستيوك بمجموعتين نظيفتين، أمس الثلاثاء.وكتب الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "‏منتهي سوء الحظ ميار شريف تنسحب من الدور التاني لبطولة رولان غاروس للتنس".وسبق لميار شريف الوصول للدور الثاني في إحدى بطولات الغراند سلام وهي أستراليا المفتوحة العام الماضي.وكانت اللاعبة المصرية قد حققت أول إنجازاتها الكبيرة بالوصول إلى الدور الرئيسي لرولان غاروس في نسخة 2020 لكنها خسرت بصعوبة بالغة أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا.وقفزت شريف مؤخرًا إلى التصنيف 49 عالميًا، لتكون أول مصرية تدخل أول 50 مركزا في التصنيف.وفازت شريف هذا الموسم ببطولة كارلشروه الألمانية للموسم الثاني على التوالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220524/أول-مصرية-في-التاريخ-تعبر-إلى-الدور-الثاني-لبطولة-رولان-غاروس-1062668813.html

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رياضة