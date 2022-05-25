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https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يتحدث-عن-مذابح-الأمريكيين-بعد-هجوم-تكساس-1062697559.html
بايدن يتحدث عن "مذابح الأمريكيين" بعد هجوم تكساس
بايدن يتحدث عن "مذابح الأمريكيين" بعد هجوم تكساس
هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من يدعمون امتلاك الأمريكيين لأسلحة هجومية، وذلك تعليقا على الهجمات الدموية التي تشهدها البلاد. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T15:16+0000
2022-05-25T15:16+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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كتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نعرف بفطرتنا أن إصدار قوانين حظر السلاح لا تستطيع ولن تستطيع منع كل المآسي التي يتعرض لها الأمريكيون".وتابع: "لكننا نعرف أن قوانين حظر اقتناء الأسلحة الهجومية تعمل ولها أثر إيجابي في الحد من حوادث إطلاق النار".وأوضح بايدن أنه عندما تم تمرير قانون بهذه الشأن تراجعت وتيرة حوادث إطلاق النار، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد إلغاء القانون.ودعا الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى إيقاف ما وصفه بـ"المذابح" التي يتعرض لها الأمريكيون بسبب أن هناك قوانين تسمح لطفل أن يشتري بندقية هجومية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية، كان آخرها قيام شاب، 18 عاما، بإطلاق نار على تلاميذ مدرسة في ولاية تكساس ليقتل 18 طفلا و3 آخرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/صديق-منفذ-هجوم-تكساس-تعرض-للاستهزاء-في-المدرسة-بسبب-ملابسه-ووضع-عائلته-1062679633.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يتحدث عن "مذابح الأمريكيين" بعد هجوم تكساس

15:16 GMT 25.05.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من يدعمون امتلاك الأمريكيين لأسلحة هجومية، وذلك تعليقا على الهجمات الدموية التي تشهدها البلاد.
كتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نعرف بفطرتنا أن إصدار قوانين حظر السلاح لا تستطيع ولن تستطيع منع كل المآسي التي يتعرض لها الأمريكيون".
وتابع: "لكننا نعرف أن قوانين حظر اقتناء الأسلحة الهجومية تعمل ولها أثر إيجابي في الحد من حوادث إطلاق النار".
وأوضح بايدن أنه عندما تم تمرير قانون بهذه الشأن تراجعت وتيرة حوادث إطلاق النار، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد إلغاء القانون.
ودعا الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى إيقاف ما وصفه بـ"المذابح" التي يتعرض لها الأمريكيون بسبب أن هناك قوانين تسمح لطفل أن يشتري بندقية هجومية.
الشرطة الأمريكية في تكساس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
صديق منفذ هجوم تكساس: تعرض للاستهزاء في المدرسة بسبب ملابسه ووضع عائلته
07:10 GMT
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية، كان آخرها قيام شاب، 18 عاما، بإطلاق نار على تلاميذ مدرسة في ولاية تكساس ليقتل 18 طفلا و3 آخرين.
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أكبر 10 دول تسمح للمدنيين بامتلاك أسلحة نارية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
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