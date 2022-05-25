https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يحصل-على-أدنى-مستوى-شعبية-له-منذ-توليه-الحكم-1062683086.html
بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم
بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم
انخفض معدل تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى قياسي بلغ 36% وسط ارتفاع التضخم. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:31+0000
2022-05-25T09:31+0000
2022-05-25T09:31+0000
العالم
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وبحسب استطلاع مشترك لـ"رويترز" و"إيبسوس" ، فإن 59% من الأمريكيين لا يوافقون على عمل بايدن. أعرب 36% فقط من المستطلعين عن دعمهم لأنشطة الرئيس، وهو ما يقل بنسبة 6% عن الأسبوع الماضي.وبحسب الوكالة، فإن هذا هو أدنى مستوى للموافقة خلال رئاسة بايدن.ومع ذلك، كما تلاحظ الوكالة، بغض النظر عن مدى انخفاض تصنيف الرئيس الحالي، فإنه لا يزال أعلى من أدنى مستويات سلفه دونالد ترامب، الذي انخفضت شعبيته إلى 33% في ديسمبر/كانون الأول 2017.تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت يومي 23 و24 مايو/أيار، وحضره 1005 بالغين، من بينهم 456 يفضلون الحزب الديمقراطي، و358 - الجمهوري. الخطأ الإحصائي 4%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم
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انخفض معدل تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى قياسي بلغ 36% وسط ارتفاع التضخم.
وبحسب استطلاع
مشترك لـ"رويترز" و"إيبسوس" ، فإن 59% من الأمريكيين لا يوافقون على عمل بايدن. أعرب 36% فقط من المستطلعين عن دعمهم لأنشطة الرئيس، وهو ما يقل بنسبة 6% عن الأسبوع الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن هذا هو أدنى مستوى للموافقة خلال رئاسة بايدن.
ومع ذلك، كما تلاحظ الوكالة، بغض النظر عن مدى انخفاض تصنيف الرئيس الحالي، فإنه لا يزال أعلى من أدنى مستويات سلفه دونالد ترامب، الذي انخفضت شعبيته إلى 33% في ديسمبر/كانون الأول 2017.
تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت يومي 23 و24 مايو/أيار، وحضره 1005 بالغين، من بينهم 456 يفضلون الحزب الديمقراطي، و358 - الجمهوري. الخطأ الإحصائي 4%.