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بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم
بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم
انخفض معدل تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى قياسي بلغ 36% وسط ارتفاع التضخم. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:31+0000
2022-05-25T09:31+0000
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وبحسب استطلاع مشترك لـ"رويترز" و"إيبسوس" ، فإن 59% من الأمريكيين لا يوافقون على عمل بايدن. أعرب 36% فقط من المستطلعين عن دعمهم لأنشطة الرئيس، وهو ما يقل بنسبة 6% عن الأسبوع الماضي.وبحسب الوكالة، فإن هذا هو أدنى مستوى للموافقة خلال رئاسة بايدن.ومع ذلك، كما تلاحظ الوكالة، بغض النظر عن مدى انخفاض تصنيف الرئيس الحالي، فإنه لا يزال أعلى من أدنى مستويات سلفه دونالد ترامب، الذي انخفضت شعبيته إلى 33% في ديسمبر/كانون الأول 2017.تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت يومي 23 و24 مايو/أيار، وحضره 1005 بالغين، من بينهم 456 يفضلون الحزب الديمقراطي، و358 - الجمهوري. الخطأ الإحصائي 4%.
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العالم

بايدن يحصل على أدنى مستوى شعبية له منذ توليه الحكم

09:31 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، واشنطن، 1 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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انخفض معدل تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مستوى قياسي بلغ 36% وسط ارتفاع التضخم.
وبحسب استطلاع مشترك لـ"رويترز" و"إيبسوس" ، فإن 59% من الأمريكيين لا يوافقون على عمل بايدن. أعرب 36% فقط من المستطلعين عن دعمهم لأنشطة الرئيس، وهو ما يقل بنسبة 6% عن الأسبوع الماضي.
وبحسب الوكالة، فإن هذا هو أدنى مستوى للموافقة خلال رئاسة بايدن.
ومع ذلك، كما تلاحظ الوكالة، بغض النظر عن مدى انخفاض تصنيف الرئيس الحالي، فإنه لا يزال أعلى من أدنى مستويات سلفه دونالد ترامب، الذي انخفضت شعبيته إلى 33% في ديسمبر/كانون الأول 2017.
تم إجراء الاستطلاع على الإنترنت يومي 23 و24 مايو/أيار، وحضره 1005 بالغين، من بينهم 456 يفضلون الحزب الديمقراطي، و358 - الجمهوري. الخطأ الإحصائي 4%.
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