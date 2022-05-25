https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يقرر-السفر-إلى-تكساس-للقاء-أسر-ضحايا-إطلاق-النار-1062708294.html
بايدن يقرر السفر إلى تكساس للقاء أسر ضحايا إطلاق النار
بايدن يقرر السفر إلى تكساس للقاء أسر ضحايا إطلاق النار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى مدينة يوفالدي بولاية تكساس خلال الأيام المقبلة للقاء أسر ضحايا إطلاق النار الذي وقع في مدرسة... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T21:08+0000
2022-05-25T21:08+0000
2022-05-25T21:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
لحظة إطلاق النار
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واشنطن- سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: "سأسافر أنا وجيل إلى تكساس في الأيام المقبلة للقاء العائلات ونأمل أن نخفف عن المجتمع بعض الشيء".ويوم الثلاثاء، أطلق شاب مسلح النيران في مدرسة روب، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة 17 آخرين، وفقا لمسؤولين بالولاية.وعلى إثر الحادث، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من يدعمون امتلاك الأمريكيين لأسلحة هجومية.كتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نعرف بفطرتنا أن إصدار قوانين حظر السلاح لا تستطيع ولن تستطيع منع كل المآسي التي يتعرض لها الأمريكيون".وتابع: "لكننا نعرف أن قوانين حظر اقتناء الأسلحة الهجومية تعمل ولها أثر إيجابي في الحد من حوادث إطلاق النار".وأوضح بايدن أنه عندما تم تمرير قانون بهذه الشأن تراجعت وتيرة حوادث إطلاق النار، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد إلغاء القانون.ودعا الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى إيقاف ما وصفه بـ"المذابح" التي يتعرض لها الأمريكيون بسبب أن هناك قوانين تسمح لطفل أن يشتري بندقية هجومية.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-يتحدث-عن-مذابح-الأمريكيين-بعد-هجوم-تكساس-1062697559.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لحظة إطلاق النار
بايدن يقرر السفر إلى تكساس للقاء أسر ضحايا إطلاق النار
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى مدينة يوفالدي بولاية تكساس خلال الأيام المقبلة للقاء أسر ضحايا إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ابتدائية.
واشنطن- سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي: "سأسافر أنا وجيل إلى تكساس في الأيام المقبلة للقاء العائلات ونأمل أن نخفف عن المجتمع بعض الشيء".
ويوم الثلاثاء، أطلق شاب مسلح النيران
في مدرسة روب، ما أسفر عن مقتل 19 طفلا واثنين من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة 17 آخرين، وفقا لمسؤولين بالولاية.
وعلى إثر الحادث، هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن من يدعمون امتلاك الأمريكيين لأسلحة هجومية.
كتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نعرف بفطرتنا أن إصدار قوانين حظر السلاح لا تستطيع ولن تستطيع منع كل المآسي التي يتعرض لها الأمريكيون".
وتابع: "لكننا نعرف أن قوانين حظر اقتناء الأسلحة الهجومية تعمل ولها أثر إيجابي في الحد من حوادث إطلاق النار".
وأوضح بايدن أنه عندما تم تمرير قانون بهذه الشأن تراجعت وتيرة حوادث إطلاق النار، لكنها تضاعفت عدة مرات بعد إلغاء القانون.
ودعا الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء، إلى إيقاف ما وصفه بـ"المذابح" التي يتعرض لها الأمريكيون بسبب أن هناك قوانين تسمح لطفل أن يشتري بندقية هجومية.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت عدة حوادث إطلاق نار جماعية خلال الفترة الماضية ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.