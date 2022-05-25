https://arabic.sputniknews.com/20220525/بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صواريخ-باليستية-جديدة-الجيش-الكوري-الجنوبي-يعلن-عن-تعديلات-واسعة-في-قياداته-1062678927.html

بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية جديدة... الجيش الكوري الجنوبي يعلن عن تعديلات واسعة في قياداته

بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية جديدة... الجيش الكوري الجنوبي يعلن عن تعديلات واسعة في قياداته

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن إجراء سلسلة تعديلات واسعة في قياداته العليا، عقب الإطلاق الصاروخي الثلاثي الكوري الشمالي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T06:24+0000

2022-05-25T06:24+0000

2022-05-25T06:24+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103744/65/1037446570_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_321d758d82abb36d4cae9fe24f6b87b9.jpg

وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الجنرال كيم سيونغ كيوم، نائب قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عيّن قائدا لهيئة الأركان المشتركة، في أول تعديل في مناصب كبار القادة العسكريين منذ تولي الرئيس يون سيوك-يول السلطة.كما تم تعيين الجنرال الفريق بارك جيونغ هوان، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان الجيش، فيما عيّن الجنرال الفريق آن بيونغ سيوك، نائب قائد الجيش، نائبا لقائد قيادة القوات المشتركة.وفي هذا السياق، تم تعيين نائب الأدميرال لي جونغ-هو، رئيس قسم الدعم العسكري بهيئة الأركان المشتركة، قائدا جديدا للعمليات البحرية، وتعيين الجنرال الفريق جونغ سانغ هوا، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان القوات الجوية، والجنرال الفريق جون دونغجين، رئيس قسم العمليات بهيئة الأركان المشتركة، عين قائدا جديدا لقيادة العمليات البرية، فيما اختير الجنرال الفريق شين هي هيون، قائد الفيلق الثالث بالجيش، لتولي منصب القائد الثاني للعمليات.وقالت الوكالة الكورية الجنوبية إن "الإعلان عن هذا التعديل تم بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية في البحر الشرقي".وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان--1062677165.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية