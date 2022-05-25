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https://arabic.sputniknews.com/20220525/بعد-إطلاق-بيونغ-يانغ-صواريخ-باليستية-جديدة-الجيش-الكوري-الجنوبي-يعلن-عن-تعديلات-واسعة-في-قياداته-1062678927.html
بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية جديدة... الجيش الكوري الجنوبي يعلن عن تعديلات واسعة في قياداته
بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية جديدة... الجيش الكوري الجنوبي يعلن عن تعديلات واسعة في قياداته
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن إجراء سلسلة تعديلات واسعة في قياداته العليا، عقب الإطلاق الصاروخي الثلاثي الكوري الشمالي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T06:24+0000
2022-05-25T06:24+0000
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وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الجنرال كيم سيونغ كيوم، نائب قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عيّن قائدا لهيئة الأركان المشتركة، في أول تعديل في مناصب كبار القادة العسكريين منذ تولي الرئيس يون سيوك-يول السلطة.كما تم تعيين الجنرال الفريق بارك جيونغ هوان، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان الجيش، فيما عيّن الجنرال الفريق آن بيونغ سيوك، نائب قائد الجيش، نائبا لقائد قيادة القوات المشتركة.وفي هذا السياق، تم تعيين نائب الأدميرال لي جونغ-هو، رئيس قسم الدعم العسكري بهيئة الأركان المشتركة، قائدا جديدا للعمليات البحرية، وتعيين الجنرال الفريق جونغ سانغ هوا، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان القوات الجوية، والجنرال الفريق جون دونغجين، رئيس قسم العمليات بهيئة الأركان المشتركة، عين قائدا جديدا لقيادة العمليات البرية، فيما اختير الجنرال الفريق شين هي هيون، قائد الفيلق الثالث بالجيش، لتولي منصب القائد الثاني للعمليات.وقالت الوكالة الكورية الجنوبية إن "الإعلان عن هذا التعديل تم بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية في البحر الشرقي".وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-بحر-اليابان--1062677165.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إطلاق بيونغ يانغ صواريخ باليستية جديدة... الجيش الكوري الجنوبي يعلن عن تعديلات واسعة في قياداته

06:24 GMT 25.05.2022
© AP Photo / South Korean Defence Ministryالحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
الحدود بين كوريا الجنوبية و كوريا الشمالية - الجنود - الجيش الكوري الجنوبي والشمالي، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / South Korean Defence Ministry
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، عن إجراء سلسلة تعديلات واسعة في قياداته العليا، عقب الإطلاق الصاروخي الثلاثي الكوري الشمالي.
وأفادت وكالة يونهاب، نقلا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، بأن الجنرال كيم سيونغ كيوم، نائب قائد قيادة القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، عيّن قائدا لهيئة الأركان المشتركة، في أول تعديل في مناصب كبار القادة العسكريين منذ تولي الرئيس يون سيوك-يول السلطة.
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان
02:51 GMT
كما تم تعيين الجنرال الفريق بارك جيونغ هوان، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان الجيش، فيما عيّن الجنرال الفريق آن بيونغ سيوك، نائب قائد الجيش، نائبا لقائد قيادة القوات المشتركة.
وفي هذا السياق، تم تعيين نائب الأدميرال لي جونغ-هو، رئيس قسم الدعم العسكري بهيئة الأركان المشتركة، قائدا جديدا للعمليات البحرية، وتعيين الجنرال الفريق جونغ سانغ هوا، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجي في هيئة الأركان المشتركة، قائدا لأركان القوات الجوية، والجنرال الفريق جون دونغجين، رئيس قسم العمليات بهيئة الأركان المشتركة، عين قائدا جديدا لقيادة العمليات البرية، فيما اختير الجنرال الفريق شين هي هيون، قائد الفيلق الثالث بالجيش، لتولي منصب القائد الثاني للعمليات.
وقالت الوكالة الكورية الجنوبية إن "الإعلان عن هذا التعديل تم بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية في البحر الشرقي".
وأطلقت كوريا الشمالية، في وقت سابق اليوم، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق، فيما قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا إن الجيش الكوري الجنوبي، بالاشتراك مع نظرائهم الأمريكيين، أطلق صاروخين ردا على تجارب الصواريخ الكورية الشمالية يوم الأربعاء.
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر الشرق.
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