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بعد القمح... أكبر دولة منتجة للسكر في العالم تفرض قيودا على الصادرات
بعد القمح... أكبر دولة منتجة للسكر في العالم تفرض قيودا على الصادرات
أعلنت الهند أنها حدت من صادرات السكر لتلبية احتياجاتها المحلية وتخفيف التضخم، وذلك بعد أيام من حظر شحنات القمح الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية في أعقاب... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T09:40+0000
2022-05-25T09:40+0000
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وحسب "فرانس برس"، قالت أكبر دولة منتجة للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل، يوم الثلاثاء، إن الشحنات ستقتصر على 10 ملايين طن للسنة التسويقية الحالية حتى سبتمبر/أيلول 2022.وذكرت وزارة الغذاء الهندية في بيان أن القرار اتخذ "بهدف الحفاظ على توافر السلعة محليا واستقرار الأسعار خلال موسم السكر".وأضافت أنه "من المتوقع أن تصل صادرات السكر إلى مستوى قياسي هذا العام، حيث تم توقيع عقود لحوالي 9 ملايين طن، حيث تم شحن 7.8 مليون طن بالفعل".يذكر أنه في منتصف أيار/ مايو الجاري، قررت الهند فرض الحظر على تصدير القمح.وبعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارًا للطن الواحد.يشار إلى أن إندونيسيا أوقفت مؤقتا صادرات زيت النخيل، كما حظرت ماليزيا صادرات الدجاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/صندوق-النقد-الدولي-يحث-الهند-على-إعادة-النظر-في-حظر-صادراتها-من-القمح-1062681300.html
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أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

بعد القمح... أكبر دولة منتجة للسكر في العالم تفرض قيودا على الصادرات

09:40 GMT 25.05.2022
© flickr.com / Pay No Mindالسكر
السكر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© flickr.com / Pay No Mind
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أعلنت الهند أنها حدت من صادرات السكر لتلبية احتياجاتها المحلية وتخفيف التضخم، وذلك بعد أيام من حظر شحنات القمح الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وحسب "فرانس برس"، قالت أكبر دولة منتجة للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر له بعد البرازيل، يوم الثلاثاء، إن الشحنات ستقتصر على 10 ملايين طن للسنة التسويقية الحالية حتى سبتمبر/أيلول 2022.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
صندوق النقد الدولي يحث الهند على إعادة النظر في حظر صادراتها من القمح
08:24 GMT
وذكرت وزارة الغذاء الهندية في بيان أن القرار اتخذ "بهدف الحفاظ على توافر السلعة محليا واستقرار الأسعار خلال موسم السكر".
وأضافت أنه "من المتوقع أن تصل صادرات السكر إلى مستوى قياسي هذا العام، حيث تم توقيع عقود لحوالي 9 ملايين طن، حيث تم شحن 7.8 مليون طن بالفعل".
يذكر أنه في منتصف أيار/ مايو الجاري، قررت الهند فرض الحظر على تصدير القمح.
وبعد هذا القرار، قفز سعر القمح في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 455 دولارًا للطن الواحد.
يشار إلى أن إندونيسيا أوقفت مؤقتا صادرات زيت النخيل، كما حظرت ماليزيا صادرات الدجاج.
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