https://arabic.sputniknews.com/20220525/بوتين-يوقع-مرسوما-يسهل-إجراءات-الحصول-على-الجنسية-الروسية-لمناطق-أوكرانية-جديدة-1062688665.html

بوتين يوقع مرسوما يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمناطق أوكرانية جديدة

بوتين يوقع مرسوما يسهل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمناطق أوكرانية جديدة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بشأن تبسيط الحصول على الجنسية الروسية لمواطني مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T11:38+0000

2022-05-25T11:38+0000

2022-05-25T11:38+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في المرسوم الذي نشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "إدخال التعديلات التالية على مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 29 نيسان/أبريل 2019 رقم 183، بشأن تحديد، لأغراض إنسانية، فئات الأشخاص الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بطريقة مبسطة: "في الفقرة رقم 1، يستعاض عن عبارة: في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية بعبارة على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه في أوكرانيا أو مقاطعة خيرسون في أوكرانيا"، 2 - في الفقرة الثانية من الفقرة الفرعية "ب" من الفقرة 2، يستعاض عن عبارة "في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أو جمهورية لوغانسك الشعبية" بعبارة "في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه في أوكرانيا أو مقاطعة خيرسون في أوكرانيا".وسيطر الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح على منطقة خيرسون بأكملها جنوبي البلاد وجزء من آزوف في منطقة زابوروجيه.وقد تم تشكيل إدارات عسكرية - مدنية في المناطق المذكورة، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، واستؤنفت العلاقات التجارية مع شبه جزيرة القرم.وكان نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، أعلن في وقت سابق، أن منطقة خيرسون لا تخطط لأن تكون جمهورية مستقلة منفصلة، والهدف هو أن تنضم إلى روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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