https://arabic.sputniknews.com/20220525/بوشيلين-العملية-في-دونيتسك-تسير-بشكل-أسرع-والعدو-يتراجع-1062693918.html
بوشيلين: العملية في دونيتسك تسير بشكل أسرع والعدو يتراجع
بوشيلين: العملية في دونيتسك تسير بشكل أسرع والعدو يتراجع
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك ، دينيس بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن العملية في جمهورية دونيتسك ستتم الآن بشكل أسرع، وقد لعب استسلام كتيبة آزوف القومية... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:42+0000
2022-05-25T13:42+0000
2022-05-25T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال: "مزيد من التقدم سيجري بشكل أسرع. العدو يفهم أيضًا أنه إذا خان النظام الأوكراني، دعنا نقول،" آزوف" المعد جيدًا وأولئك الذين كانوا بجانبه، فماذا يمكن أن نقول عن الوحدات العادية التي ليس لديها لا أسماء ولا ألقاب ولم يتم الإعلان عنها بجدية كافية".وأضاف: "نرى مواقف أكثر تواترًا عندما يتراجع العدو أو يستسلم ببساطة. إن استسلام فوج آزوف" الأسطوري" في فهم النظام الأوكراني، بالطبع، يلعب دورًا حاسمًا. وكل من يتخذ القرارات من القادة يعني أنهم قد توصلوا بالفعل إلى الاستنتاجات المناسبة. ويمكن رؤية ذلك بالفعل من طبيعة الأعمال القتالية".ووفقا له، فإن عدد العسكريين الذين يستسلمون من الجيش الأوكراني يتزايد كل يوم.
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
بوشيلين: العملية في دونيتسك تسير بشكل أسرع والعدو يتراجع
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك ، دينيس بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن العملية في جمهورية دونيتسك ستتم الآن بشكل أسرع، وقد لعب استسلام كتيبة آزوف القومية دورًا حاسمًا، والعدو يتراجع ويستسلم أكثر وأكثر.
وقال: "مزيد من التقدم سيجري بشكل أسرع. العدو يفهم أيضًا أنه إذا خان النظام الأوكراني، دعنا نقول،" آزوف" المعد جيدًا وأولئك الذين كانوا بجانبه، فماذا يمكن أن نقول عن الوحدات العادية التي ليس لديها لا أسماء ولا ألقاب ولم يتم الإعلان عنها بجدية كافية".
وأضاف: "نرى مواقف أكثر تواترًا عندما يتراجع العدو أو يستسلم ببساطة. إن استسلام فوج آزوف" الأسطوري" في فهم النظام الأوكراني، بالطبع، يلعب دورًا حاسمًا. وكل من يتخذ القرارات من القادة يعني أنهم قد توصلوا بالفعل إلى الاستنتاجات المناسبة. ويمكن رؤية ذلك بالفعل من طبيعة الأعمال القتالية".
ووفقا له، فإن عدد العسكريين الذين يستسلمون من الجيش الأوكراني يتزايد كل يوم.