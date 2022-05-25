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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/بوشيلين-العملية-في-دونيتسك-تسير-بشكل-أسرع-والعدو-يتراجع-1062693918.html
بوشيلين: العملية في دونيتسك تسير بشكل أسرع والعدو يتراجع
بوشيلين: العملية في دونيتسك تسير بشكل أسرع والعدو يتراجع
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك ، دينيس بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن العملية في جمهورية دونيتسك ستتم الآن بشكل أسرع، وقد لعب استسلام كتيبة آزوف القومية... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T13:42+0000
2022-05-25T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال: "مزيد من التقدم سيجري بشكل أسرع. العدو يفهم أيضًا أنه إذا خان النظام الأوكراني، دعنا نقول،" آزوف" المعد جيدًا وأولئك الذين كانوا بجانبه، فماذا يمكن أن نقول عن الوحدات العادية التي ليس لديها لا أسماء ولا ألقاب ولم يتم الإعلان عنها بجدية كافية".وأضاف: "نرى مواقف أكثر تواترًا عندما يتراجع العدو أو يستسلم ببساطة. إن استسلام فوج آزوف" الأسطوري" في فهم النظام الأوكراني، بالطبع، يلعب دورًا حاسمًا. وكل من يتخذ القرارات من القادة يعني أنهم قد توصلوا بالفعل إلى الاستنتاجات المناسبة. ويمكن رؤية ذلك بالفعل من طبيعة الأعمال القتالية".ووفقا له، فإن عدد العسكريين الذين يستسلمون من الجيش الأوكراني يتزايد كل يوم.
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أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين: العملية في دونيتسك تسير بشكل أسرع والعدو يتراجع

13:42 GMT 25.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك ، دينيس بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن العملية في جمهورية دونيتسك ستتم الآن بشكل أسرع، وقد لعب استسلام كتيبة آزوف القومية دورًا حاسمًا، والعدو يتراجع ويستسلم أكثر وأكثر.
وقال: "مزيد من التقدم سيجري بشكل أسرع. العدو يفهم أيضًا أنه إذا خان النظام الأوكراني، دعنا نقول،" آزوف" المعد جيدًا وأولئك الذين كانوا بجانبه، فماذا يمكن أن نقول عن الوحدات العادية التي ليس لديها لا أسماء ولا ألقاب ولم يتم الإعلان عنها بجدية كافية".
وأضاف: "نرى مواقف أكثر تواترًا عندما يتراجع العدو أو يستسلم ببساطة. إن استسلام فوج آزوف" الأسطوري" في فهم النظام الأوكراني، بالطبع، يلعب دورًا حاسمًا. وكل من يتخذ القرارات من القادة يعني أنهم قد توصلوا بالفعل إلى الاستنتاجات المناسبة. ويمكن رؤية ذلك بالفعل من طبيعة الأعمال القتالية".
ووفقا له، فإن عدد العسكريين الذين يستسلمون من الجيش الأوكراني يتزايد كل يوم.
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Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:59 GMT
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