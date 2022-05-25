https://arabic.sputniknews.com/20220525/تحذيرات-من-أزمة-غذائية-عالمية-وروسيا-تطالب-برفع-العقوبات-1062695307.html

تحذيرات من أزمة غذائية عالمية... وروسيا تطالب برفع العقوبات

تحذيرات من أزمة غذائية عالمية... وروسيا تطالب برفع العقوبات

تناقش الحلقة: استقالات بالجملة من لجنة إعداد قانون الانتخابات في حكومة الدبيبة، فإلى أي حد سيؤثر ذلك على الانتخابات؟ مواجهات دامية بين الفلسطينيين والقوات... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T14:15+0000

2022-05-25T14:15+0000

2022-05-25T14:15+0000

راديو

بلا قيود

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تحذيرات من أزمة غذائية عالمية، وروسيا تطالب برفع العقوبات تحذيرات من أزمة غذائية عالمية، وروسيا تطالب برفع العقوبات

قدم أربعة أعضاء من لجنة الإشراف على الانتخابات التابعة للحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استقالتهم من مناصبهم، بسبب ما وصفوها بعدم جدية الأخير في التجهيز للانتخابات.وأشار الأعضاء المستقيلون من اللجنة إلى أن "الحكومة لم تكن جادة في دعمها للجنة أو إعادة الشرعية للشعب الليبي مثلما تعلن الحكومة دوما".الباحث في الشأن الليبي، إدريس حميد، قال لـ "بلا قيود"الضفة الغربية- مواجهاتأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.ففي جنين التي ما زالت ومحيطها بؤرة ملتهبة اقتحمت القوات الإسرائيلية أمس عدة بلدات وقرى في المحافظة، وداهمت منازل بمحاذاة ما يسمى بجدار الفصل العنصري وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما اندلعت مواجهات بين أبناء تلك المناطق والجنود الاسرائيليين.العالم – أزمة غذائيةطالب دبلوماسي روسي كبيربرفع العقوبات عن روسيا "لتجنب أزمة غذائية عالمية" منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو إن "حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصاً رفع العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية والتعاملات المالية.وطالب كذلك "بإزالة كييف للألغام" المزروعة في المرافئ المطلة على البحر الأسود حتى تتمكن السفن من تصدير الحبوب. وأكد الدبلوماسي في هذا الإطار أن روسيا "مستعدة لضمان ممر إنساني" للسفن.الخبير في الشؤون الإقتصاديةـ علي الهيل، أوضح بأن:الإمارات – نفطأفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شحنة تبلغ حوالي مليون برميل من خام النفط الإماراتي في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي.وقالت إن الإمارات العربية بدأت في شحن شحنات نادرة من النفط إلى أوروبا، حيث يتجاهل مشترو النفط الخام الواردات من روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ فترة فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسية، لكن هنغاريا تعارض الإجراء وسط مخاوف اقتصادية من تداعيات الإجراء.وفي وقت سابق، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية وقال إن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون لها تداعيات كبيرة على سوق الطاقة.الخبير الإقتصادي، إيلي يشيوعي، لم يستبعد في مداخلة لـ "بلا قيود"، وجود ضغوطات أمريكية وراء القرار الإماراتي، لكنه أكد في نفس الوقت على عدم عدم توفر بديل كامل لأوروبا عن النفط الروسي.

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