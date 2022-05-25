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https://arabic.sputniknews.com/20220525/تركيا-لماذا-وصف-وزير-الداخلية-زعيم-المعارضة-بالكاذب-وما-علاقة-عائلة-أردوغان؟-1062704419.html
تركيا.. لماذا وصف وزير الداخلية زعيم المعارضة بالكاذب وما علاقة عائلة أردوغان؟
تركيا.. لماذا وصف وزير الداخلية زعيم المعارضة بالكاذب وما علاقة عائلة أردوغان؟
وصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بـ "الكذاب"، بعد تصريحات تحدث فيها عن الرئيس رجب طيب أرودغان... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T18:05+0000
2022-05-25T18:05+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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ونشر صويلو على حسابه بموقع توتير، اليوم الأربعاء صورة كليجدار أوغلو مع كلمة واحدة "كاذب".وأمس الثلاثاء، ادعى زعيم المعارضة التركية أن هناك جهات نافذة تقوم بتحويل الأموال التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ملحما إلى أن ذلك يأتي استعدادا لهروب مسؤولين على رأس السلطة.وقال في مقطع فيديو نشره على تويتر كان قد نوه له قبل ذلك بساعات: "الوثائق في أيدينا، وكل أدلة التحركات بحوزتنا. إنهم يؤسسون مؤسسة وقفية في الولايات المتحدة"، على ما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.وأضاف كليجدار أوغلو: "حسنا ماذا يفعلون؟ إنهم يؤسسون مؤسسة وقفية كستار، ويضعون على رأسها مواطنا أمريكيا، ولكن الإدارة تكون في يد عائلة أردوغان، والآن لن أكشف عن الاسم (الخاص بالمؤسسة) فربما هم سيكشفون عنه".وادعى رئيس حزب الشعب الجمهوري أن هذه الأوقاف أرسلت ما مجموعه 60 مليون دولار إلى المواطن الأمريكي الذي يترأسها، مضيفا "(هذه الأموال) مرة أرسلها وقف ’خدمة الشباب والتعليم‘ ومرة مؤسسة ’أنصار‘ وهكذا دواليك دون توقف، ولا نهاية لقائمة إرسال الأموال تلك".ومضى قائلا: "السؤال الآن لوقفي ’أنصار‘ و’خدمة الشباب والتعليم‘ من أعطى لكم هذه الأموال؟ ومن أين حصلتم عليها؟ ولماذا تقومون بتحويلها باستمرار إلى الولايات المتحدة؟ ومن أعطى لكم مهمة تأسيس حياة موازية في الولايات المتحدة؟".وتابع زعيم المعارضة التركي: "لنعد إلى من يستعدون للهروب إلى الولايات المتحدة.. هل تعتقدون أن الإدارة الجديدة التي ستتولى تركيا ستترككم على راحتكم هناك؟ والله أنتم بؤساء".وخاطب كليجدار أوغلو الرئيس التركي قائلا: "هيا أخرج يا أردوغان وتحدث. من من عائلتك على رأس هذا الكيان الستار الذي تأمر بتحويل الأموال إليه؟ أخرج وأفصح عن الأمر من من العائلة يرسل هذه الأموال؟ ومن من عائلتك يأخذ هذه الأموال في الولايات المتحدة ؟ أخرج وقل لنا، ولا تشعر بحرج".وختم زعيم المعارضة خطابه قائلا: "فلتستفيق أيها الشعب، استفيقوا، فبينما هم يعبدون الطريق ويخططون للهروب، لم يعد أمامك مكان تذهب إليه، فلا وطن آخر لنا، ومن ثم أفيقوا، وارفعوا رؤوسكم، وانضموا إلينا".ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن ردا على ما أورده كليجدار في خطابه، لكن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الحاكم عمر جيليك كان قد أصدر بيانا بعد التنويه إلى الخطاب قبل بثه قال فيه: "إن تهديداته (زعيم المعارضة) المستمرة لبيروقراطية الدولة هي محاولة لجعل دولة الجمهورية التركية غير صالحة للعمل. هذا ليس نهجًا سياسيًا بأي حال من الأحوال، ولكنه بحث عن وصاية، شوهدت أمثلة عليها في الماضي".وتابع جيليك أن "إدارة حزب الشعب الجمهوري تحاول تثبيت برمجيات الكراهية في السياسة".
https://arabic.sputniknews.com/20170806/المعارضة-التركية-أردوغان-1025493496.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

تركيا.. لماذا وصف وزير الداخلية زعيم المعارضة بالكاذب وما علاقة عائلة أردوغان؟

18:05 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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وصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو بـ "الكذاب"، بعد تصريحات تحدث فيها عن الرئيس رجب طيب أرودغان وعائلته.
ونشر صويلو على حسابه بموقع توتير، اليوم الأربعاء صورة كليجدار أوغلو مع كلمة واحدة "كاذب".
وأمس الثلاثاء، ادعى زعيم المعارضة التركية أن هناك جهات نافذة تقوم بتحويل الأموال التركية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ملحما إلى أن ذلك يأتي استعدادا لهروب مسؤولين على رأس السلطة.
وقال في مقطع فيديو نشره على تويتر كان قد نوه له قبل ذلك بساعات: "الوثائق في أيدينا، وكل أدلة التحركات بحوزتنا. إنهم يؤسسون مؤسسة وقفية في الولايات المتحدة"، على ما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.
وأضاف كليجدار أوغلو: "حسنا ماذا يفعلون؟ إنهم يؤسسون مؤسسة وقفية كستار، ويضعون على رأسها مواطنا أمريكيا، ولكن الإدارة تكون في يد عائلة أردوغان، والآن لن أكشف عن الاسم (الخاص بالمؤسسة) فربما هم سيكشفون عنه".
وادعى رئيس حزب الشعب الجمهوري أن هذه الأوقاف أرسلت ما مجموعه 60 مليون دولار إلى المواطن الأمريكي الذي يترأسها، مضيفا "(هذه الأموال) مرة أرسلها وقف ’خدمة الشباب والتعليم‘ ومرة مؤسسة ’أنصار‘ وهكذا دواليك دون توقف، ولا نهاية لقائمة إرسال الأموال تلك".
ومضى قائلا: "السؤال الآن لوقفي ’أنصار‘ و’خدمة الشباب والتعليم‘ من أعطى لكم هذه الأموال؟ ومن أين حصلتم عليها؟ ولماذا تقومون بتحويلها باستمرار إلى الولايات المتحدة؟ ومن أعطى لكم مهمة تأسيس حياة موازية في الولايات المتحدة؟".
وتابع زعيم المعارضة التركي: "لنعد إلى من يستعدون للهروب إلى الولايات المتحدة.. هل تعتقدون أن الإدارة الجديدة التي ستتولى تركيا ستترككم على راحتكم هناك؟ والله أنتم بؤساء".
وخاطب كليجدار أوغلو الرئيس التركي قائلا: "هيا أخرج يا أردوغان وتحدث. من من عائلتك على رأس هذا الكيان الستار الذي تأمر بتحويل الأموال إليه؟ أخرج وأفصح عن الأمر من من العائلة يرسل هذه الأموال؟ ومن من عائلتك يأخذ هذه الأموال في الولايات المتحدة ؟ أخرج وقل لنا، ولا تشعر بحرج".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء نظيره الرئيس فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي، 3 مايو/ آيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2017
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وختم زعيم المعارضة خطابه قائلا: "فلتستفيق أيها الشعب، استفيقوا، فبينما هم يعبدون الطريق ويخططون للهروب، لم يعد أمامك مكان تذهب إليه، فلا وطن آخر لنا، ومن ثم أفيقوا، وارفعوا رؤوسكم، وانضموا إلينا".
ولم يصدر بيان رسمي حتى الآن ردا على ما أورده كليجدار في خطابه، لكن المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الحاكم عمر جيليك كان قد أصدر بيانا بعد التنويه إلى الخطاب قبل بثه قال فيه: "إن تهديداته (زعيم المعارضة) المستمرة لبيروقراطية الدولة هي محاولة لجعل دولة الجمهورية التركية غير صالحة للعمل. هذا ليس نهجًا سياسيًا بأي حال من الأحوال، ولكنه بحث عن وصاية، شوهدت أمثلة عليها في الماضي".
وتابع جيليك أن "إدارة حزب الشعب الجمهوري تحاول تثبيت برمجيات الكراهية في السياسة".
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