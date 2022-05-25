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توقعات بتراجع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1 تريليون دولار
توقعات بتراجع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1 تريليون دولار
أعلن مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي أن عجز الميزانية سينخفض بشكل كبير هذا العام ليبلغ 1 تريليون، متراجعا من مستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T20:55+0000
2022-05-25T20:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
عجز الميزانية
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وسوف ينكمش عجز الميزانية الأمريكية في العام المالي الحالي بشكل بالغ مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ العجز 2.8 تريليون، حسبما نقلت "فرانس برس" عن المكتب.وكان العجز قد تفاقم في 2021 جراء الإنفاق الهائل الذي تم ضخه للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي ثابتا على قدميه في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمال وإغلاق الأعمال.وقال فيليب سواجيل مدير مكتب الموازنة إنه حتى مع التراجع يظل العجز "كبيرا بالمقاييس التاريخية" ومن المتوقع أن يرتفع خلال العقد القادم.وتوقع مكتب الموازنة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 3.1 % في 2022 مقارنة مع نمو 5.5% في 2021، وأن يبلغ 2.2 % في 2023 و1.5 % في 2024 .وتكهن بأن تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين سيبلغ 6.1 % للعام 2022 و3.1 % للعام 2023 و2.4 % للعام 2024 .
https://arabic.sputniknews.com/20211208/النواب-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-الدفاع-لعام-2022-1053687123.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, عجز الميزانية

توقعات بتراجع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1 تريليون دولار

20:55 GMT 25.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أعلن مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي أن عجز الميزانية سينخفض بشكل كبير هذا العام ليبلغ 1 تريليون، متراجعا من مستويات لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وسوف ينكمش عجز الميزانية الأمريكية في العام المالي الحالي بشكل بالغ مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ العجز 2.8 تريليون، حسبما نقلت "فرانس برس" عن المكتب.
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وكان العجز قد تفاقم في 2021 جراء الإنفاق الهائل الذي تم ضخه للحفاظ على الاقتصاد الأمريكي ثابتا على قدميه في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تسبب في تسريح أعداد كبيرة من العمال وإغلاق الأعمال.
وقال فيليب سواجيل مدير مكتب الموازنة إنه حتى مع التراجع يظل العجز "كبيرا بالمقاييس التاريخية" ومن المتوقع أن يرتفع خلال العقد القادم.
وتوقع مكتب الموازنة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 3.1 % في 2022 مقارنة مع نمو 5.5% في 2021، وأن يبلغ 2.2 % في 2023 و1.5 % في 2024 .
وتكهن بأن تضخم أسعار المستهلكين الأمريكيين سيبلغ 6.1 % للعام 2022 و3.1 % للعام 2023 و2.4 % للعام 2024 .
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