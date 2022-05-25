https://arabic.sputniknews.com/20220525/جورج-قرداحي-يثير-جدلا-واسعا-في-العراق-بعد-فيديو-الحنين-إلى-زمن-صدام-حسين-1062679970.html
جورج قرداحي يثير جدلا واسعا في العراق بعد فيديو "الحنين إلى زمن صدام حسين"
جورج قرداحي يثير جدلا واسعا في العراق بعد فيديو "الحنين إلى زمن صدام حسين"
أثار وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال إنها فُهمت على أنها "حنين للنظام السابق في العراق". 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T07:33+0000
2022-05-25T07:33+0000
2022-05-25T07:33+0000
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وقال قرداحي، في مقطع الفيديو: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف بيجي واحد حامل تلفون وبسألني إنت كنت تزور العراق في الثمانينيات شو رأيك بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات؟ طلعت فيه أنا وقلت له والله في فرق كبير بدك تعرف شو؟ كانت أحلى الشوارع قبل".وأضاف: "كنت بحكيها مزح، عملوا قصة منها صاروا يفسروها والله كأنه حنين إلى النظام السابق ومدري أيش؟ شو هالحكي".وكان جورج قرداحي استقال من منصبه كوزير للإعلام، في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعدما تزايدت مطالباته بالاستقالة من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، إذ وجد أن استمراره نوع من العبث ولذلك قرر التخلي عن منصبه لمصلحة لبنان.واندلعت أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".
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أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان
جورج قرداحي يثير جدلا واسعا في العراق بعد فيديو "الحنين إلى زمن صدام حسين"
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أثار وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات قال إنها فُهمت على أنها "حنين للنظام السابق في العراق".
وقال قرداحي، في مقطع الفيديو: "كنا قاعدين بالنجف الأشرف بيجي واحد حامل تلفون وبسألني إنت كنت تزور العراق في الثمانينيات شو رأيك بشوارع العراق مقارنة بالثمانينيات؟ طلعت فيه أنا وقلت له والله في فرق كبير بدك تعرف شو؟ كانت أحلى الشوارع قبل".
وأضاف: "كنت بحكيها مزح، عملوا قصة منها صاروا يفسروها والله كأنه حنين إلى النظام السابق ومدري أيش؟ شو هالحكي".
وكان جورج قرداحي استقال من منصبه كوزير للإعلام، في شهر ديسمبر/ كانون الماضي، بعدما تزايدت مطالباته بالاستقالة من قبل وزراء في الحكومة بحسب تصريحاته، إذ وجد أن استمراره نوع من العبث ولذلك قرر التخلي عن منصبه لمصلحة لبنان.
واندلعت أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات أدلى بها قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله
"تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وهو ما فجّر غضبا خليجيا انتهى بمقاطعة لبنان دبلوماسيا واقتصاديا، وهو ما زاد الضغط على بلد تعتصره الأزمات.
وأكد قرداحي أنه لم يقصد في كلامه عن حرب اليمن الإساءة لأحد
، لافتا إلى أن "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور".